"La sua carta d'identità elettronica è stata clonata". Torinesi, attenzione al nuovo tentativo di truffa

Dopo il finto sms per presunto transito non autorizzato nella Ztl del centro, i torinesi rischiano di essere vittima di un nuovo tipo di truffa. Gli uffici anagrafici del capoluogo stanno ricevendo segnalazioni da parte di cittadine e cittadini, che vengono contattati telefonicamente in merito ad una presunta clonazione della loro carta d'identità elettronica.

Tentativo di truffa

Chiamate, come chiariscono dal Comune, che non arrivano dalla Città. L’invito è di prestare la massima attenzione e a non fornire dati personali perché potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa.

"Le comunicazioni che riguardano la carta d’identità elettronica - spiegano da Palazzo Civico - arrivano per posta, tramite l’app IO e soltanto in qualche caso telefonicamente, da numeri di telefono delle sedi anagrafiche e comunque a seguito di un precedente contatto per confermare o modificare una prenotazione".

"Chiamate il 112"

L'invito del Comune di Torino è di prestare attenzione a queste telefonate e, in caso di dubbio, contattare sempre il 112 per verificare che non si tratti di un tentativo di truffa.