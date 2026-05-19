Inaugurata a Moncalieri la nuova area cani Dix

Nei giorni scorsi a Moncalieri è stata inaugurata la nuova area cani di via Ada Negri, intitolata a Dix.

La storia di questo amico a quattro zampe che ha già passato il ponte dell'arcobaleno, ma che è ancora vivo nel ricordo di chi gli ha voluto bene, è stata raccontata dalla giovane assessora Alessandra Borello. "La sua famiglia gli ha salvato la vita adottandolo da un canile e facendolo vivere qui a Moncalieri nella nostra comunità cinofila. Grazie Dix, ci hai insegnato che l'adozione di cani anziani può dare tanto amore".

Tutte le novità introdotte in via Ada Negri

Borello ha poi ringraziato il sindaco Paolo Montagna e l'assessore Angelo Ferrero "per avermi accompagnato in questo sogno: nuovi spazi che nascono da un'idea di verde urbano che sia bello e utile. Regaliamo al quartiere e a tutta la città un'area "sperimentale" che comprende una grande zona di sgambamento, dove abbiamo messo nuova illuminazione e nuovi giochi di agility, e una zona più piccola. Le due zone rimangono separate così che i cani che tra loro vanno un po' meno d'accordo abbiano comunque la possibilità di passare il tempo in area anziché fuori ad attendere".

"Le aree cani sono belle finché tutti ce ne prendiamo cura - conclude l'assessora Borello - raccogliamo le deiezioni e se il nostro cane fa delle buche cerchiamo di rimettere il più possibile la terra a posto, per non causare agli altri una brutta permanenza".