Pomaretto: voci dalle montagne per i bambini ucraini

Ai canti tradizionali delle valli pinerolesi si aggiungono quelli nati sulle montagne cuneesi in un concerto in favore del ritorno dei bambini ucraini. Sabato 28 marzo, alle 21, al Tempio valdese di Pomaretto si terrà un concerto di beneficenza con la partecipazione del gruppo corale Eiminâl della Val Germanasca e del gruppo corale La Reis di San Damiano Macra, in Valle Maira. Le offerte raccolte durante la serata serviranno a finanziare il progetto di accoglienza dei bambini ucraini tra le famiglie di Pomaretto e dei paesi limitrofi.

Alla serata parteciperà il gruppo giovani della corale Eiminâl: “Sono una decina i ragazzi diretti dalla nostra corista Velda Peyrot che una volta al mese si ritrovano per le prove. È un modo per avvicinare al canto i più giovani, alcuni di loro poi rimangono a cantare con noi” spiega Pierpaolo Massel direttore del coro.

La Reis invece è una corale con cui collaborano dal 2020: “Allora li invitammo a un evento organizzato a Massello perché sono molto bravi. Da allora nacque inoltre un'amicizia profonda” rivela Massel.

Il repertorio della serata è composto da canti tradizionali in italiano, piemontese e occitano.

L'ingresso è libero.