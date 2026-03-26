Moncalieri, rinasce l'ex Ilte: tramontato il polo logistico, si punta su nuove tecnologie e IA

Un pezzo di storia di Moncalieri, dopo essere finita all'asta nell'estate del 2023, si appresta a rinascere a nuova vita. L’ex Ilte, area industriale di quasi 400 mila mila metri quadrati a ridosso della tangenziale, diventerà un campus di data center, virando verso il digitale e l'Intelligenza Artificiale.

Per mezzo secolo editoria e pubblicazioni

Per 50 anni quel sito è stato un punti di riferimento per il settore della stampa e delle pubblicazioni a livello nazionale, ma poi la cresce che lentamente ma inesorabilmente ha eroso il settore aveva portato ad un malinconico finale. Il Comune di Moncalieri ha espresso un parere preliminare favorevole al progetto presentato dalla proprietà, il fondo Lcp, che aveva acquisito l’area dal Tribunale fallimentare di Roma.

Dopo che per lungo tempo si era parlato dell'ipotesi di far un polo logistico (in una partnership, mai realizzata, con il gruppo Zalando), ora si è deciso di virare verso le nuove tecnologie. Il progetto prevede la realizzazione di un campus con quattro edifici, affiancati da spazi verdi, aree aperte e una viabilità interna dedicata.

Montagna: "Sanata una ferita aperta"

“Sarà il Pec (Piano esecutivo convenzionato, ndr) a definire nel merito il progetto, piano che la proprietà, dopo l’approvazione da parte del Comune, può presentare adesso, chiudendo una ferita profonda aperta nell’area industriale di Vadò”, ha dichiarato il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.

Il piano prevede anche opere di compensazione ambientale, come nuove piantumazioni lungo via Postiglione e interventi sulla viabilità circostante, ma nel contempo sono in corso le operazioni di bonifica dell’area, con la rimozione delle coperture in amianto e la preparazione alle demolizioni, che interesseranno gran parte delle strutture.

Si salverà solo la vecchia scala elicoidale

Della palazzina uffici oggi ancora visibile per chi transita dalla tangenziale sarà preservato solo un elemento architettonico, la scala elicoidale. Per fare in modo che resti in vita un ricordo di quello che per mezzo secolo è stato un colosso del settore editoriale. Non solo per Moncalieri.