"Lo stupro" di Sa'dallah Wannus in prima nazionale al Teatro Astra

Sarà in scena a Torino, in prima nazionale, e poi in replica Milano, "Lo stupro" di Sa'dallah Wannus, tra le più autorevoli voci del teatro arabo contemporaneo.
L'appuntamento per il debutto è per il 3 aprile alle 21 presso il Teatro Astra, con il patrocinio della Città di Torino. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Teatrale Elefthería, con la regia di Claudio Destino e Federica Tucci, traduzione di Monica Ruocco.
Un testo necessario, oggi
"Lo stupro" è uno dei testi più significativi del teatro politico mediorientale del secondo Novecento. Scritto durante la Prima Intifada, l’opera rappresenta uno dei vertici della drammaturgia araba contemporanea e della sua tensione politica e civile. La scrittura di Wannus intreccia dimensione epica, critica sociale e riflessione storica, concependo il teatro come spazio di coscienza collettiva. L'opera mette in scena il conflitto palestinese attraverso una drammaturgia polifonica e dialettica, capace di denunciare la violenza sistemica, le asimmetrie di potere e la normalizzazione dell’oppressione.
Il testo non si limita a raccontare la brutalità della guerra, ma esplora la violenza nelle relazioni umane e sociali, oltre i confini nazionali. Attraverso una narrazione a più voci, l’opera mette in crisi le categorie rigide di oppressore e oppresso, restituendo complessità alle coscienze individuali e collettive.
Ne emerge un'opera universale su responsabilità, potere, dubbio morale e fragilità dell’individuo di fronte alla violenza storica e politica.
La messa in scena
La regia di Claudio Destino e Federica Tucci privilegia un impianto scenico essenziale, in cui la parola diventa elemento drammaturgico centrale. La scena è concepita come spazio simbolico e politico, luogo di conflitto e resistenza culturale, capace di coinvolgere lo spettatore in una dimensione di riflessione attiva più che di semplice fruizione.
Il cast
Lo spettacolo vede in scena Andrea Triaca, Luisa Seravesi, Krzysztof Bulzacki Bogucki, Francesco Savarino, Giuliano Zacco, Maria Stella Sturiale, Manuela Marascio, Giulia Cerino, Claudio Destino, Filippo Giulini, Vincenzo Leone, Giorgio Cavalieri. Assistente alla regia: Beatrice Frattini. Scenografia: OnStage e Compagnia Teatrale Elefthería. Musiche: Claudio Destino e Marcello Coco. Luci: Abramo. Locandina: Veronica Giacomelli.