"Lo stupro" di Sa'dallah Wannus in prima nazionale al Teatro Astra

Sarà in scena a Torino, in prima nazionale, e poi in replica Milano, "Lo stupro" di Sa'dallah Wannus , tra le più autorevoli voci del teatro arabo contemporaneo.

L'appuntamento per il debutto è per il 3 aprile alle 21 presso il Teatro Astra, con il patrocinio della Città di Torino. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Teatrale Elefthería , con la regia di Claudio Destino e Federica Tucci , traduzione di Monica Ruocco.

"Lo stupro" è uno dei testi più significativi del teatro politico mediorientale del secondo Novecento. Scritto durante la Prima Intifada, l’opera rappresenta uno dei vertici della drammaturgia araba contemporanea e della sua tensione politica e civile. La scrittura di Wannus intreccia dimensione epica, critica sociale e riflessione storica, concependo il teatro come spazio di coscienza collettiva. L'opera mette in scena il conflitto palestinese attraverso una drammaturgia polifonica e dialettica, capace di denunciare la violenza sistemica, le asimmetrie di potere e la normalizzazione dell’oppressione.

Il testo non si limita a raccontare la brutalità della guerra, ma esplora la violenza nelle relazioni umane e sociali, oltre i confini nazionali. Attraverso una narrazione a più voci, l’opera mette in crisi le categorie rigide di oppressore e oppresso, restituendo complessità alle coscienze individuali e collettive.

Ne emerge un'opera universale su responsabilità, potere, dubbio morale e fragilità dell’individuo di fronte alla violenza storica e politica.

La messa in scena