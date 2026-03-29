Torino invasa dai bassotti: oltre 1000 partecipanti per una Sausage Walk Italia da record

Torino si è trasformata in un fiume di zampette e allegria in occasione della Sausage Walk Italia che domenica 29 marzo 2026 ha registrato uno straordinario successo. Oltre 1000 bassotti hanno partecipato alla passeggiata collettiva, confermando ancora una volta il grande affetto e coinvolgimento che circonda questo evento unico nel suo genere.

Partita da Viale Mattioli, la “carica delle zampe corte” ha attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi della città, dal Castello del Valentino fino al Parco Caduti dei Lager Nazisti, accompagnata da centinaia di proprietari e appassionati. Un lungo e colorato corteo che ha attirato l’attenzione e il sorriso di cittadini e passanti, culminando nella tradizionale e partecipatissima foto di gruppo finale.

L’edizione 2026 si è distinta per un’affluenza particolarmente significativa e per un’atmosfera intensa e sentita: una giornata all’insegna della condivisione, dell’amore per i bassotti e della voglia di stare insieme. Ancora una volta, la community nata online si è trasformata in un incontro reale, caloroso e coinvolgente.

Grande soddisfazione da parte delle organizzatrici locali, Giorgia Malavasi, Alessandra Settanni e Glenda Mira: «Vedere così tanti bassotti riuniti a Torino è stato emozionante. La partecipazione ha superato ogni aspettativa e l’energia che si è creata durante la passeggiata è stata davvero speciale. Eventi come questo dimostrano quanto sia forte il legame tra le persone e i loro cani, ma anche quanto sia importante creare occasioni di incontro e solidarietà.»

Non è mancato, infatti, il cuore solidale dell’iniziativa: i partecipanti hanno sostenuto l’associazione “Bassotti... e Poi Più – ODV” (https://www.bassottiepoipiu.org/), contribuendo alle attività di recupero e assistenza per bassotti in difficoltà.

La Sausage Walk Italia si conferma così non solo come un appuntamento festoso, ma anche come un evento dal forte valore sociale e aggregativo, capace di unire persone provenienti da tutta Italia (e oltre) in nome di una passione condivisa.

Dopo il grande successo di questa edizione, l’appuntamento è già rinnovato per il prossimo anno, con l’obiettivo di continuare a crescere e coinvolgere sempre più bassotti e famiglie.



