Comedy Central Presents: tre serate di risate al Teatro Juvarra

La comicità italiana torna protagonista a Torino con le registrazioni della nona edizione di Comedy Central Presents, in scena il 31 marzo, 1 e 2 aprile alle 20.45 al Teatro Juvarra. Tre appuntamenti imperdibili che porteranno sul palco alcuni tra i più amati stand-up comedian italiani, per sei nuovi speciali destinati alla messa in onda su Comedy Central.

Il calendario si apre martedì 31 marzo con Gianluca “Scintilla” Fubelli e Federica Camba, protagonisti di “Più o meno uguali”, uno sguardo ironico sulle dinamiche di coppia, seguiti da Federico Basso con “Visto dal basso”, racconto brillante di piccoli problemi quotidiani affrontati con leggerezza.

Mercoledì 1 aprile sarà la volta di Yoko Yamada con “Mary Poppins e i doni della morte”, uno spettacolo che gioca con identità e appartenenza culturale, e di Alice Mangione, che in “Nuda e Cruda - Lato B” propone un viaggio personale e dissacrante alla ricerca (im)possibile dell’equilibrio.

Chiude la rassegna giovedì 2 aprile con Filippo Caccamo e “Le Filippiche”, un affresco comico che parte dal mondo della scuola per raccontare la quotidianità, e Angelo Pisani con “Habemus Papà”, esilarante percorso nelle tappe della paternità.

Info e biglietti su www.teatrojuvarra.it