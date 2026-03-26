A Chieri, 4 concerti all’ExMatta dedicati ai giovani cantautori

Nasce a Chieri "Mattautori", un nuovo musicale dedicata alla canzone d’autore emergente, che si svolgerà presso ExMatta – ristorante sociale (via Giovanni Paolo XXIII, 8). Quattro appuntamenti serali pensati per dare spazio a giovani cantautori e progetti musicali indipendenti, provenienti dal territorio e non solo.

Mattautori nasce anche da un’esigenza precisa: far tornare la musica dal vivo nei locali, restituendo a questi spazi il ruolo di luoghi di incontro e di aggregazione reale. In un tempo in cui l’ascolto musicale è spesso individuale e digitale, la rassegna vuole riportare il pubblico davanti a un palco, creando un momento concreto e intimo di condivisione, dove le canzoni diventano occasione di dialogo e riflessione.

L’idea del format è quella di costruire un ambiente accogliente e informale, in cui musica e pubblico possano incontrarsi in modo diretto. Non solo concerti, ma momenti di ascolto e confronto in cui gli artisti possano raccontare il proprio percorso creativo e il pubblico possa interagire con loro.

I testi, i temi e le visioni dei giovani cantautori rappresentano oggi uno sguardo prezioso sul presente: ascoltarli significa entrare in contatto con il modo in cui le nuove generazioni osservano e interpretano il mondo di oggi. Mattautori nasce proprio con il desiderio di stimolare curiosità e attenzione verso queste voci, che meritano spazio e ascolto.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra ExMatta e l’associazione Al Dente, ed è stato ideato insieme alla giovane cantautrice chierese Maura Colella, che accompagnerà e presenterà il format nel corso della rassegna, condividendo anche il proprio percorso artistico.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.00 con ingresso gratuito.

Il programma

Venerdì 27 marzo – Emerie

Il secondo appuntamento vedrà protagonista Emerie, cantautrice italo-americana che sviluppa un progetto bilingue funk-pop, in cui lingua e cultura diventano parte integrante della narrazione artistica.

Il suo lavoro si distingue per un’identità autentica e contemporanea, con uno sguardo rivolto a un pubblico internazionale. La ricerca sonora prende ispirazione dal funk e dal soul degli anni ’80, rielaborati in chiave moderna: chitarre ritmiche, bassi profondi e groove organici accompagnano una performance capace di unire energia e intimità sul palco.

Venerdì 10 aprile – NEDE & VASS

Il terzo appuntamento vedrà in scena NEDE & VASS, un duo nato dall’incontro tra groove, parole e ritmo.

La loro proposta musicale mescola hip-hop e funk in uno stile fresco ed energico, costruito su beat incisivi, flow dinamici e sonorità fortemente ritmiche. Il risultato è uno spazio sonoro coinvolgente e spontaneo, in cui il pubblico può lasciarsi trasportare dal groove e dall’energia della dimensione live.

Venerdì 24 aprile – Mamagé

L’ultimo appuntamento della rassegna sarà dedicato a Emanuele Orlando, in arte Mamagé, è un'artista di 22 anni originario di Chieri, in provincia di Torino;

Inizia a scrivere durante il periodo delle scuole medie, influenzato dall'energica cultura del freestyle torinese e dalle vibranti melodie delle scuola genovese, panorama la quale è tutt'ora molto affezionato. I suoi testi, ricchi di paronimi e coppie minime, sono l'espressione del disagio interiore e collettivo che vive sulla sua pelle quotidianamente, non risparmiando critiche sociali e forti prese di posizione.