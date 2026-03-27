Sigillo civico a Don Luigi Ciotti, cerimonia in Sala Rossa a Palazzo Civico

Lunedì 30 marzo 2026, alle ore 15, la Sala Rossa di Palazzo Civico ospiterà la cerimonia per il conferimento del Sigillo civico a Don Luigi Ciotti fondatore del “Gruppo Abele” e di “Libera - Associazioni, nomi e numeri Contro le mafie”.

Alla cerimonia saranno presenti ed interverranno: Don Luigi Ciotti, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, la co-presidente di Libera, Francesca Rispoli, la vicepresidente vicaria della Federazione italiana settimanali cattolici, Chiara Genisio.

Il conferimento del sigillo civico a Don Luigi Ciotti, origine veneta ma torinese d’adozione, promotore di valori sociali e impegnato nella lotta contro le dipendenze e per la legalità, era stato votato dalla Sala Rossa il 27 maggio 2024.