Sgombero in Barriera, murati 4 alloggi occupati abusivamente

Importante operazione di sgombero nella mattinata di oggi, giovedì 27 marzo, in via Casella 71, nel quartiere Barriera di Milano. Quattro alloggi, di proprietà privata, sono stati liberati dalle forze dell'ordine e successivamente murati per evitare, in futuro, nuove occupazioni.

L'intervento è stato promosso dalla Prefettura, in coordinamento con altre istituzioni sull'esempio di quanto fatto mesi fa in via Aosta (in Aurora). Allo sgombero hanno partecipato Atc, Servizi Sociali e Polizia Municipale del Comune di Torino. I servizi sociali hanno poi provveduto al ricollocamento dei minori, ragazzi romeni.

“L’attenzione e l’attività di ripristino della legalità a Barriera di Milano rimane una priorità di questa amministrazione che - precisa l'assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda -, dimostriamo ogni giorno continuiamo a ringraziare Prefettura, Polizia di Stato, Polizia Locale e Atc per il quotidiano impegno. L’auspicio rimane sempre che la gestione di queste delicate dinamiche non venga strumentalizzata”.