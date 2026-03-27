Dal Jazz Festival a MiTo, a Torino un nuovo infopoint con biglietteria per gli eventi

Taglio del nastro per il nuovo punto informativo della Fondazione per la Cultura Torino. Situato in piazza Palazzo di Città 5/A, sarà il riferimento per ricevere informazioni e acquistare biglietti e gadget ufficiali delle principali manifestazioni culturali cittadine, tra le quali il Torino Jazz Festival, che proprio oggi apre le vendite dei biglietti per l’edizione 2026.

"Cultura più accessibile"

“L’apertura di questo nuovo spazio - dichiara il sindaco, Stefano Lo Russo -, va nella direzione di rendere la cultura più accessibile a tutti, dai torinesi ai turisti. La cultura si conferma un potente motore attrattivo e un impegno condiviso, in piena coerenza con il percorso di Torino verso la candidatura a Capitale europea della Cultura 2033”.

Dopo Urban Lab ed il punto informativo Più, "piazza Palazzo di Città si anima ancora di più nel segno della cultura" ha chiosato l'assessore, Rosanna Purchia.

Biglietti e gadget

"Con questo spazio - dichiara il segretario generale della Fondazione per la Cultura, Alessandro Isaia -, siamo ancora più vicini ai cittadini: qua sarà possibile comprare i biglietti, portare a casa un gadget e conoscere gli eventi della città". "Uno spazio fisico - ha aggiunto -, dedicato all’accoglienza, che permetterà di orientare meglio il pubblico, intercettare nuovi fruitori e accompagnare residenti e visitatori alla scoperta dell’offerta culturale cittadina”.

I locali, di proprietà della Città di Torino, sono stati messi a disposizione della Fondazione, che ne ha curato il restyling su progetto dell’architetto, Elena Carmagnani. I lavori di riqualificazione hanno permesso di organizzare gli ambienti interni in aree dedicate alla biglietteria e al bookshop.

Gli orari

Il nuovo punto informativo di Fondazione per la Cultura Torino sarà aperto dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 18. In occasione delle manifestazioni culturali, la biglietteria sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, sempre dalle 10.30 alle 18.

Tra gli eventi organizzati dalla Fondazione il Torino Jazz Festival, MITO SettembreMusica, EXPOSED Torino Photo Festival, Biennale Democrazia e Giornate della Legalità.