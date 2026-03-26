 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 26 marzo 2026, 17:08

Al via i casting per "Boiler", il film di Mauro Calvone che sarà girato in bassa Val di Susa

Si cercano comparse e ruoli minori. Le riprese si svolgeranno da maggio a giugno

Al via i casting per &quot;Boiler&quot;, il film di Mauro Calvone che sarà girato in bassa Val di Susa

Aperti i casting per il lungometraggio "Boiler", diretto da Mauro Calvone. 

La società di produzione Dottcomm srl apre le selezioni per ruoli minori e comparse.

Le riprese si svolgeranno tra maggio e giugno 2026 in alcune location nell’area della bassa Val di Susa. La ricerca verterà su attori amatoriali piemontesi, comparse, minori residenti in Piemonte.

Opera prima di Mauro Calvone, Boiler è realizzata con il contributo del FESR Piemonte 2021-2027 - Bando Piemonte Film TV Fund, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e del Film Fund della Fondazione Film Commission Vallée D'Aoste. La sceneggiatura di «Boiler» è premio Solinas alla miglior commedia nel 2006.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium