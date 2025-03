Fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria: aperture prolungate per tutta la settimana

Per consentire ai visitatori maggiore opportunità di ammirare la spettacolare ma effimera fioritura dei Ciliegi, i Giardini della Reggia saranno aperti straordinariamente lunedì 31 marzo, con orario prolungato fino alle ore 20.



L’apertura prolungata dei Giardini fino alle ore 20, inoltre, si protrarrà per tutta la settimana fino a domenica 6 aprile, per concedere al pubblico di trascorrere

indimenticabili momenti all’ombra dei Ciliegi in fiore e di godere delle luci del tramonto nello scenario mozzafiato dei petali rosa.

Per l’occasione, il ristorante Patio dei Giardini rimarrà aperto dalle ore 11 alle 20, con un servizio esclusivamente di caffetteria e con la possibilità, dalle ore 18 di aperitivi.

Continuano infine nel weekend del 29 e 30 marzo gli eventi della rassegna All’ombra dei ciliegi in fiore con concerti, attività per i più piccoli, pilates e yoga per adulti e bambini, momenti di intrattenimento, pittura en plein air, laboratori di origami, pranzi ed aperitivi, tutti rigorosamente immersi nella suggestiva e imperdibile scenografia rosa del Viale dei Ciliegi.

Per info: lavenaria.it