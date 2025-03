Moncalieri: ubriaco aggredisce e minaccia senza motivo un anziano

Sono stati lunghi momenti di paura quelli vissuti nei giorni scorsi da un anziano a Moncalieri. In via Monte Bianco, quasi al confine con Torino, una volante della Polizia locale è intervenuta per aiutare un anziano che era stato pesantemente infastidito da un ubriaco.

Le minacce, gli spintoni e l'aggressione

Prima l'uomo avrebbe iniziato ad inveire e a minacciare l'altra persona, poi ha iniziato a spintonarlo, facendolo quasi finire a terra. Il fatto, avvenuto in pieno pomeriggio, alla presenza di alcuni passanti, che hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine ad intervenire. E, per fortuna, gli agenti della Polizia locale sono arrivati prima che la situazione potesse degenerare a svantaggio dell'anziano.

Decisivo l'intervento della Polizia locale

Alla sola vista dei lampeggianti della vettura, l'ubriaco si è calmato, provando a far finta che non era successo nulla di che. Alla fine l'uomo è stato identificato ma ha evitato conseguenze ben peggiori, visto che l'anziano ha detto di voler chiudere lì l'episodio, rinunciando a sporgere denuncia per l'accaduto.