Caselette celebra la Fiera di San Giorgio tra bovini, prodotti a km 0 e macchinari agricoli

Agricoltura, zootecnia e cultura: Caselette tra trattori, bovini e visite alla Villa Romana

Domenica 12 aprile a Caselette agricoltura, zootecnia e cultura si fonderanno in un interessante mix in occasione della Fiera di San Giorgio e della Mostra regionale dei bovini di razza Pezzata Rossa Italiana. La manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale e patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, sarà anticipata sabato 11 alle alle 21 dall'asta delle vitelle Pezzate Rosse di alto valore genetico, in programma nel piazzale degli Alpini intitolato a Sandro Dogliotti, dove si potrà anche cenare con la prelibata carne della razza protagonista della manifestazione.

Conto alla rovescia

La fiera si aprirà domenica 12 alle 9,30 e proporrà una mostra della meccanizzazione agricola, con l’esposizione di trattori, attrezzature e prodotti del settore primario. I prodotti a km 0 saranno proposti dalle aziende aderenti al circuito “Campagna Amica” della Coldiretti. La fiera storica di San Giorgio si aprirà alle 10 nell’area La Piota, dove sarà possibile pranzare tra le 12 e le 14. L’ottava edizione della Mostra regionale di bovini di razza Pezzata Rossa Italiana inizierà alle 11, con l’organizzazione curata dall’ARA, l’Associazione Regionale Allevatori, che proporrà la sfilata e la valutazione morfologica dei capi in concorso a cura del giudice ufficiale.

Le premiazioni dei capi sono in programma alle 14,30. Non mancheranno intrattenimenti musicali, giochi per bambini e una dimostrazione di caseificazione. La fiera e la mostra zootecnica si chiuderanno alle 18,30 e in serata i coltivatori di Caselette si ritroveranno per la cena in un ristorante locale, con prenotazione al numero telefonico 338-9656901.

Visite alla villa romana

Sul versante culturale, di particolare interesse la possibilità di visitare nel pomeriggio, tra le 14,30 e le 18, la Villa Romana di Caselette e l’area naturalistica di Primavalle. Le visite ai resti delle ville romane di Caselette e Almese si svolgono da aprile ad ottobre, sono gratuite e sono condotte da un archeologo supportato dai volontari dell’associazione ArCA-Arte, Archeologia e cultura ad Almese, con il patrocinio dei Comuni di Almese e Caselette, in collaborazione con Fondazione Magnetto, Finder spa, Valle di Susa Tesori d’arte e cultura alpina e Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino.

Le visite propongono un’immersione nell’archeologia per conoscere la storia e la cultura locali nel contesto della romanità in Valle di Susa. Le ville di Almese e Caselette, risalenti al I secolo dopo Cristo, sono tra i più importanti complessi residenziali extraurbani di epoca romana in Piemonte. Tutte le informazioni per prenotare le visite sono disponibili nel sito Internet www.arcalmese.it.



