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Ambiente e Natura | 27 marzo 2026, 16:51

La Festa della Fioritura al Borgo Rubens celebra la rinascita: arte, natura e una nuova identità

Domenica 29 marzo, una giornata di laboratori, esibizioni, aperitivo e lotteria per il lancio del nuovo brand della comunità alle porte di Torino

Festa della Fioritura domenica al Borgo Rubens

Festa della Fioritura domenica al Borgo Rubens

Il Borgo Rubens apre le porte alla primavera con la Festa della Fioritura, in programma domenica 29 marzo. Un’intera giornata dedicata alla natura, alla cultura e alla comunità, che quest’anno assume un significato ancora più speciale: sarà infatti l’occasione per presentare al pubblico la nuova identità visiva del Borgo, segno di un percorso di crescita e rinnovamento che accompagna da anni le persone accolte in questa realtà unica nel panorama sociale piemontese.

«La fioritura non è soltanto quella dei ciliegi e dei prati intorno a noi. È la fioritura delle persone che qui ritrovano se stesse, giorno dopo giorno. Questo luogo nasce per accogliere fragilità e trasformarle in nuovi inizi: ogni primavera ce lo ricorda», dichiara Francesca Bisacco, direttrice del Borgo Rubens.

La festa si aprirà nel primo pomeriggio con un suggestivo spettacolo di tamburi Taiko, a cui seguirà l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni locali. La giornata proseguirà con un ricco programma di laboratori e attività esperienziali: dallo yoga al karate, dalle letture animate ai laboratori sulle erbe aromatiche, fino alle attività con i cavalli. Spazio anche alla scuola con la chiusura del progetto “Naturalmente Creativi” e l’apertura de “La Collina che dà i numeri”. Il momento clou della giornata è atteso per le 17.30, quando verrà svelata al pubblico la nuova identità del Borgo Rubens, frutto di un percorso di ripensamento del brand che intende raccontare al meglio la missione e i valori di questa comunità. A seguire, alle 18.00, aperitivo nel parco del bistrot e lotteria.

redazione

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