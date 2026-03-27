Dalla biblioteca di Utøya ai giardini dedicati alle donne: un viaggio nella memoria della 4

Una passeggiata per riscoprire la città attraverso i nomi delle sue strade, dei giardini e delle piazze, con uno sguardo attento alla memoria e al ruolo delle donne nello spazio pubblico. È l’iniziativa in programma sabato 28 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, con partenza dal Punto Bibliotecario “I ragazzi e le ragazze di Utøya” in via Zumaglia 39.

L’evento propone un vero e proprio viaggio tra toponomastica, storia e impegno civile, invitando i partecipanti a leggere Torino da una prospettiva diversa: quella delle intitolazioni, spesso poco conosciute, che raccontano vicende personali e collettive. Al centro dell’attenzione, in particolare, le figure femminili, troppo spesso marginali nella narrazione urbana.

Il percorso si snoderà tra diverse tappe del quartiere: dal giardino Esterina Zuccarone all’area giochi Poet Lidia, passando per via Duchessa Jolanda e l’aiuola dedicata a Giuliana Fiorentini Tedeschi, fino ai futuri giardini intitolati ad Ada Prospero Marchesini Gobetti. Proprio a questa figura è dedicato il ciclo di incontri “Aspettando Ada”, di cui la passeggiata fa parte.

Ad accompagnare i partecipanti saranno studiose ed esperti, che illustreranno il significato delle intitolazioni e le storie che custodiscono. La mattinata si concluderà con un brindisi insieme al gruppo attivo nella cura dei giardini e con un racconto delle attività in corso sul territorio.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria via email. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato.