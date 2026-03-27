Rivalta di Torino ospita RiVeg: la prima sagra dedicata all’alimentazione vegetale

Domenica 29 marzo Rivalta di Torino accoglierà RiVeg: un evento che porta la cucina vegetale fuori dai contesti di nicchia e lo inserisce in una dimensione conviviale e accessibile a chiunque. Non si tratta di una manifestazione per “addetti ai lavori” e persone che già hanno abbracciato l’alimentazione plant-based, ma una vera e propria festa di paese, capace di parlare a famiglie, curiosi, appassionati di cucina e a chiunque voglia avvicinarsi a proposte alimentari ancora non esplorate.

RiVeg si inserisce nella Fiera di Primavera di Rivalta, trasformando la piazza del mercato in un punto d’incontro tra il mondo vegan e le eccellenze enogastronomiche e commerciali locali. L’iniziativa è alla sua prima edizione e prende il via con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla cultura vegan attraverso un’esperienza concreta e coinvolgente.

“Nasce da un sentire profondo: mi sono resa conto di quanto, ancora oggi, scegliere l'alimentazione vegetale significhi sentirsi spesso un po’ fuori posto, soprattutto nei contesti più semplici e popolari come le sagre di paese. Da questa percezione è nato il desiderio e poi l'idea di uno spazio in cui accogliere, far scoprire senza imporre, avvicinare senza giudicare. RiVeg non è solo una sagra, ma un invito a sedersi allo stesso tavolo, anche con idee diverse, e condividere qualcosa di buono, provando insieme a fare un passo verso un modo più consapevole, inclusivo e umano di stare insieme”, spiega l’organizzatrice Veronica Bresciani, presidentessa dell’associazione No Profit Montessoricordi.

RiVeg ha l’ambizione di diventare un appuntamento fisso, capace di costruire nel tempo una comunità curiosa e consapevole, avvicinando sempre più persone a un’alimentazione sostenibile in modo semplice e inclusivo. Offre stand gastronomici, degustazioni, momenti di incontro e confronto pensati per abbattere stereotipi e creare dialogo privo di giudizio. Il cibo assume il ruolo di linguaggio universale per raccontare sostenibilità, rispetto per l’ambiente e altre possibilità alimentari. Protagoniste dell’evento saranno le realtà locali, con produttori e artigiani del territorio impegnati nella creazione di proposte vegetali di qualità e non mancheranno momenti dedicati ad approfondimenti tematici e divulgazione, incontri con professionisti della salute, show cooking.

Un’occasione importante per valorizzare l’economia locale e promuovere filiere sostenibili, mettendo in luce un settore in forte crescita e un invito aperto a tutti: perché il cambiamento, spesso, inizia proprio a tavola. Partner Vago&Vego e RadioVeg.it Con il supporto di Koro; Idem con Patate; Peretto; Frutta e Verdura Laura e Seba; Azienda Agricola Scalerandi; Il Vicolo; Da Renzo Pasticceria; Tabaccheria del Centro; SaluteStore Parafarmacia e Ortopedia RiVeg è una sagra dedicata all’alimentazione vegana che il 29 marzo 2026 arriva a Rivalta di Torino con la sua prima edizione., inserendosi nella più ampia Fiera di Primavera. È un progetto di divulgazione che promuove un’alimentazione vegetale consapevole, accessibile e inclusiva, portandola all’interno di contesti popolari e conviviali come le sagre di paese. Si propone di diffondere conoscenza in modo semplice e concreto, favorendo il dialogo tra pubblico, professionisti e realtà del territorio.