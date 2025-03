Auto in fiamme in tangenziale: si viaggia solo sulla corsia di sorpasso all'altezza di Savonera, direzione Piacenza

Problemi anche questa mattina per chi deve viaggiare in tangenziale, a Torino. Per cause ancora da ricostruire, insieme alla dinamica, un'auto ha preso fuoco all'altezza di Savonera, in direzione Piacenza.

Fortunatamente non si registrano persone ferite, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della Polizia Stradale per ristabilire le condizioni di sicurezza.



Qualche ripercussione per il traffico, visto che si viaggia solo sulla corsia di sorpasso nel tratto interessato.