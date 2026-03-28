Liquida Photofestival, i primi contenuti della quinta edizione

Liquida Photofestival entra nel vivo e svela i primi contenuti del programma 2026. Dal 17 al 19 aprile il festival indipendente dedicato alla fotografia contemporanea emergente, ideato e curato da Laura Tota e prodotto da PRS Srl Impresa Sociale, approda negli spazi del Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, trasformando il concept di questa edizione – “Learning and Unlearning – (ri)scrivere le regole” – in un percorso articolato tra mostre, editoria, incontri e momenti di confronto professionale.

I PROGETTI E GLI AUTORI IN MOSTRA

Cuore del programma è la mostra collettiva “Fuori traccia. Storie di ribellione, identità e nuove possibilità”, curata da Laura Tota, che riunisce dieci progetti selezionati dalle candidature Grant One Shot e Full Project. In questo contesto si muovono i lavori di Tiziana Amico, Gabriela De Giacomo, Benedetta Di Ruggiero, Maria Di Stefano, Tim Gassauer & Manu Grueber, Alex Huda, Giulio Longo, Niccolò Quaresima, Jesús Umbría Brito e Greta Valente, autori e autrici che attraversano temi come adolescenza, dissenso, identità e relazione con il paesaggio, restituendo una pluralità di sguardi sulle forme della deviazione e dell’autodeterminazione.

Accanto alla mostra, il programma si amplia attraverso le sezioni Full Project e One Shot, che contribuiscono a costruire un panorama articolato della fotografia contemporanea emergente. Per il Full Project è presente Victoria Ruiz, artista multidisciplinare venezuelana la cui pratica intreccia fotografia, performance e abiti scultorei, muovendosi tra identità, resistenza culturale e spiritualità afro-diasporica.

La sezione One Shot raccoglie invece una costellazione di progetti che, pur nella loro eterogeneità, condividono una tensione verso dimensioni percettive, narrative e simboliche differenti: Alice Muratore con A thousand hyphae in the air, Alicia Nieto con Stargirl, André Ramos-Woodard con Embrace (Belly to Belly), Chiara Bonetti con Billy al guardaroba, Chiara Francesca Rizzuti con Funghi Psilocybe Cubensis, Danae Panagiotidi con We Live Inside a Dream, Odysseas Tsompanoglou con Dreaming of a dreamless dream, Re Re – Anna C. con Ad occhi chiusi, Su Cassiano con Loup in the Woods e Vincent Karcher con Persis.

Completa il percorso espositivo Liquida Exhibition 2026, che coinvolge 31 autori e autrici selezionati e conferma la vocazione del festival alla scoperta di nuove voci della fotografia contemporanea. Tra questi: Pietro Abbagnato, Veronica Benedetti, Tommy Bonicelli, Marco Balbi Dipalma, Jacopo Bellapianta, Michelle Blancke, Alvaro Caleca, Paolo Covino, Andrea Dalla Costa, Loredana De Benedictis (pensieriinfuga73), Didi, Francesca Epifanio, efferre_, Elisa Gambalonga, Chiara Gasparri, Daniela Gobetti, grouchality, Lăcră Grozăvescu, Ira Kostyuk, Tommasino Maderna, Andrea Maina, Domingo Nardulli, Noir my eyes, Marta Passalacqua, Michele Picardo, racheberryman, Carlotta Roda, Giacomo Roggi, Chiara Roversi, Marcello Torrero e Giulia Vezzosi.

All’interno di questo percorso si inseriscono anche i premi della V edizione, che attivano ulteriori opportunità di sviluppo e visibilità per gli autori. Il Premio ImageNation Paris viene assegnato ad Annemarie Deckers con Out there, progetto che le garantirà la partecipazione a ImageNation Paris 2026 e che indaga identità fluide e dimensioni perturbanti attraverso narrazioni ambientate nello spazio domestico. Il Premio Artphilein Edition è attribuito a Hyunmin Ryu per Ryu Sang-Lag, progetto che sarà sviluppato in forma editoriale con ArtPhilein e che intreccia memoria familiare e storia collettiva attraverso la figura paterna. Il Premio Discarded Magazine, a cura di Gian Marco Sanna, seleziona Vincent Karcher e Danae Panagiotidi per una pubblicazione sulla rivista e sui canali digitali. Infine, il Premio Iconic Artist coinvolge Tiziana Amico, Annalisa Caroni, Su Cassiano, Alicia Nieto, Victoria Ruiz, Vincent Karcher, André Ramos-Woodard e Olga Urbanek, protagonisti di un editoriale sull’edizione cartacea della piattaforma.

EDITORIA, INCONTRI E FORMAZIONE

Il programma si estende anche ai momenti di approfondimento e confronto che accompagnano le pratiche espositive. Torna EdiTable, la sezione dedicata all’editoria fotografica curata da Vittoria Fragapane (ArtPhilein), che accoglie una selezione di pubblicazioni in dialogo con il tema dell’edizione. Tra queste, “Unlike Flowers” di Francesco Pennacchio, progetto vincitore dell’Artphilein Edition Prize 2025, un lavoro che attraverso immagini, polaroid e materiali d’archivio ricostruisce una relazione possibile con la figura materna, mettendo in tensione memoria e natura.

Il programma include inoltre talk e incontri con autori e ospiti del settore: sabato 18 aprile sono previsti due appuntamenti con Veronica Barbato e Angelo Leonardo, che porteranno al pubblico narrazioni e prospettive in dialogo con il tema di questa edizione. Per il quinto anno consecutivo inoltre, Liquida Photofestival ospita i One to One, sessioni di lettura portfolio tra autori e professionisti del settore, pensate come occasione concreta di confronto e crescita e come dispositivo centrale di networking all’interno del festival.

IL REAL COLLEGIO CARLO ALBERTO: TRA RIAPERTURA E ESPERIENZA DELLA LOCATION

La V edizione di Liquida Photofestival si inserisce in una nuova fase per il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, che dal 1° aprile al 30 novembre 2026 riapre al pubblico con una programmazione culturale articolata gestita da PRS Srl Impresa Sociale.

Il progetto, realizzato grazie alla concessione degli spazi da parte dei Padri Barnabiti, e in collaborazione con il Comune di Moncalieri, prosegue il percorso avviato con Paratissima 2025, trasformando il complesso in un hub culturale aperto, capace di attivare il territorio e generare nuove occasioni di incontro tra arte, pubblico e comunità. Durante i giorni del festival, il pubblico potrà inoltre partecipare a visite guidate attraversando aule storiche e cortili interni: un’occasione per scoprire da vicino uno dei luoghi più suggestivi del territorio e il dialogo tra architettura, memoria e programmazione contemporanea. Le visite sono incluse nel biglietto del festival.

Nelle prossime settimane verranno svelati ulteriori dettagli e l’intero programma della quinta edizione di Liquida Photofestival, ampliando il quadro delle mostre, degli appuntamenti e degli ospiti coinvolti. Con questa nuova edizione, Liquida prosegue il proprio percorso come piattaforma di ricerca e confronto sulla nuova fotografia contemporanea, costruendo uno spazio in cui immagini, pratiche e visioni continuano a interrogare e ridefinire il presente.