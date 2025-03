Nuove banchine e abbattimento barriere, via ai lavori in corso Francia

Sono partiti i lavori di messa in sicurezza stradale dell'incrocio tra corso Francia, via Re e strada del Lionetto. Un punto critico per la sicurezza dei pedoni che verrà rivisto completamente per agevolare l’accesso alla fermata dei mezzi pubblici su corso Francia e quello alla metropolitana Pozzo Strada.

Banchine e barriere

Si tratta di un progetto di sicurezza stradale, approvato su proposta dell’assessora Chiara Foglietta, il cui iter riguarda la realizzazione di interventi per migliorare la sicurezza di 18 attraversamenti pedonali sul territorio di diverse circoscrizioni. Tra questi rientra proprio quello in oggetto.