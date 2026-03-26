 / Attualità

Attualità | 26 marzo 2026, 14:44

Il Liceo “Berti” di Torino in campo per il titolo nazionale Green Game a Roma

La finalissima in programma il 31 marzo al PalaTiziano

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Ci saranno anche le studentesse e gli studenti del Liceo “Berti” di Torino tra i protagonisti della Finale Nazionale del Green Game 2026

L’appuntamento con l’evento finale si avvicina, confermandosi come uno dei momenti più attesi del progetto promosso dai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, dedicato all’educazione ambientale e alla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, alluminio bioplastica, carta e cartone, plastica e vetro.

La finale è fissata per martedì 31 marzo alle ore 10 al PalaTiziano di Roma, dove si ritroveranno le migliori classi delle scuole secondarie di II grado provenienti da tutta Italia per contendersi il titolo nazionale.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium