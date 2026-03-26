Il Liceo “Berti” di Torino in campo per il titolo nazionale Green Game a Roma

Ci saranno anche le studentesse e gli studenti del Liceo “Berti” di Torino tra i protagonisti della Finale Nazionale del Green Game 2026.

L’appuntamento con l’evento finale si avvicina, confermandosi come uno dei momenti più attesi del progetto promosso dai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, dedicato all’educazione ambientale e alla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, alluminio bioplastica, carta e cartone, plastica e vetro.

La finale è fissata per martedì 31 marzo alle ore 10 al PalaTiziano di Roma, dove si ritroveranno le migliori classi delle scuole secondarie di II grado provenienti da tutta Italia per contendersi il titolo nazionale.