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Scuola e formazione | 26 marzo 2026, 16:22

Villaretto, rinasce l’ex scuola Ambrosini: assegnata dopo oltre vent’anni di abbandono

Via libera alla concessione della struttura: investimento da oltre 320 mila euro e nuovi servizi per il quartiere

L'ex scuola Ambrosini del Villaretto

L'ex scuola Ambrosini del Villaretto

Dopo oltre vent’anni di abbandono, l’ex scuola Ambrosini del Villaretto trova una nuova destinazione. La Circoscrizione 6 ha approvato la concessione dell’immobile comunale di piazzetta Don Puglisi 187 a una cordata guidata dall’associazione Torino Teatro Operetta, con l’obiettivo di trasformarlo in uno spazio dedicato a servizi e attività per il quartiere.

L'attesa rinascita

La struttura, da tempo inutilizzata e segnata dal degrado, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione complessiva. Il progetto prevede un investimento superiore ai 320 mila euro interamente a carico del soggetto concessionario, senza costi per l’amministrazione pubblica. In programma la ristrutturazione degli spazi interni, il rifacimento degli impianti e il recupero dell’area verde esterna.

"Si tratta di una vera vittoria per la nostra Circoscrizione - dichiarano il presidente, Valerio Lomanto e la consigliera di Fdi della Circoscrizione 6 e residente nel Villaretto, Roberta Braiato -, perché siamo riusciti a sbloccare una situazione ferma da anni e a portare sul territorio un progetto concreto, capace di generare servizi, cultura e aggregazione sociale".

Il quartiere di tutti

Il progetto, intitolato "Il Villaretto per Tutti: proiettati al futuro", punta a trasformare l’ex scuola in un polo multifunzionale. Tra le attività previste ci sono un punto di ascolto sociale in collaborazione con i servizi territoriali, un servizio di consulenza sanitaria con presenza periodica di professionisti, uno sportello Caf per l’assistenza fiscale e uno sportello di consulenza legale. Spazio anche ad attività culturali, teatrali e ricreative aperte alla cittadinanza.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare un luogo stabile di aggregazione, in grado di favorire inclusione e partecipazione, rispondendo ai bisogni del territorio. "La scelta di puntare su un progetto integrato, che unisce cultura e servizi alla persona, va nella direzione che abbiamo indicato fin dall’inizio: rigenerare gli spazi pubblici mettendoli al servizio dei cittadini", aggiunge il presidente Lomanto.

La concessione avrà una durata iniziale di otto anni, rinnovabile per altri otto, e sarà accompagnata da un sistema di monitoraggio sull’andamento del progetto e sulla realizzazione delle attività previste. Con questo intervento, l’ex Ambrosini si prepara a cambiare volto dopo un lungo periodo di inutilizzo.

L'ex scuola Ambrosini del Villaretto

L'ex scuola Ambrosini del Villaretto

Marco D’Agostino

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