Collegno apre il bando per la concessione delle palestre comunali a gruppi ed associazioni

La Città di Collegno rilancia il proprio impegno per lo sport di base aprendo il nuovo bando per la concessione delle palestre scolastiche comunali ad associazioni e gruppi spontanei di persone per l’anno sportivo 2026/2027 e per l’utilizzo della Palestra Matteotti nel periodo aprile – giugno 2026. L’obiettivo è garantire continuità, qualità e accessibilità alle attività sportive che animano il territorio, valorizzando il ruolo delle associazioni e dei gruppi che ogni giorno contribuiscono alla crescita sociale della comunità.

Spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone: “Le nostre palestre non sono semplici spazi: sono luoghi dove si costruisce comunità. Questo bando vuole dare continuità a un modello di città che crede nello sport come strumento di inclusione, educazione e benessere. Vogliamo che ogni associazione trovi qui un alleato, non un ostacolo. Lo sport è uno dei motori più potenti della nostra comunità: crea relazioni, educa al rispetto, promuove benessere e inclusione. Con questo bando vogliamo continuare a garantire spazi adeguati e opportunità concrete alle realtà che ogni giorno lavorano con passione per far crescere i nostri giovani e rafforzare il senso di appartenenza alla città”.

Continua l’Assessore allo Sport Gianluca Treccarichi: “Ogni stagione sportiva è un investimento sul futuro della città. Con questo bando vogliamo fornire alle associazioni le condizioni per lavorare con serietà e visione, garantendo spazi adeguati e una distribuzione equilibrata. Collegno vuole essere un territorio dove lo sport non solo si pratica, ma si vive. La programmazione degli spazi è fondamentale per permettere alle associazioni di lavorare con continuità e qualità. Il bando rappresenta un momento chiave per costruire insieme la prossima stagione sportiva, valorizzando tutte le discipline”.

Il bando, predisposto secondo il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 25/02/2016 e in coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 04/03/2026, definisce modalità e criteri per l’assegnazione degli spazi, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso una distribuzione equilibrata e diversificata dell’offerta sportiva.

Le domande dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente i modelli allegati al bando, firmate dal legale rappresentante e corredate dalla documentazione richiesta. Le associazioni non iscritte all’Albo comunale dovranno allegare anche Statuto e Atto costitutivo. Le richieste dovranno essere inviate via posta elettronica, anche non certificata, all’indirizzo posta@cert.comune.collegno.to.it.

La scadenza per la stagione sportiva 2026/2027 è fissata al 13 aprile 2026, mentre per la Palestra Matteotti (periodo aprile – giugno 2026) il termine è il 1° aprile 2026. Le domande presentate oltre tali date non saranno ammesse alla procedura.

L’assegnazione terrà conto della cosiddetta “storica”, ovvero della disponibilità concessa nell’anno precedente, per garantire continuità alle attività e permettere alle associazioni una programmazione efficace. Le concessioni avranno validità per l’intero anno scolastico, nei giorni di apertura stabiliti dal calendario regionale.

Il bando completo e il Regolamento comunale sono disponibili sul sito istituzionale della Città di Collegno, nella sezione Amministrazione Trasparente – Regolamenti comunali: www.comune.collegno.to.it/novita/concessione-palestre-scolastiche-2026-2027/