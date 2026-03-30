Nuovo sit-in al Rebaudengo: “Marciapiedi ko, non siamo un quartiere di serie B”

Sit-in dei cittadini del Rebaudengo in via Cena, dove il malcontento per le condizioni della strada è sfociato in una protesta pubblica. Nel tratto antistante i giardini, residenti e membri del comitato spontaneo E/4 si sono riuniti per denunciare una situazione che definiscono “non più tollerabile”.

I problemi del marciapiede

Da tempo, infatti, la pavimentazione presenta evidenti criticità: buche, avvallamenti e tratti dissestati che rendono il passaggio insicuro, soprattutto per pedoni, anziani, persone con disabilità e famiglie con bambini. Un problema più volte segnalato agli uffici competenti, ma che - secondo i cittadini - non ha ancora trovato una soluzione concreta.

Il comitato: “Rischi quotidiani”

“Non possiamo continuare a convivere con questi rischi quotidiani”, spiegano i residenti presenti al sit-in con tanto di striscioni di protesta contro la Città e Atc. Il tratto in questione rappresenta un collegamento essenziale per il quartiere, e il suo stato di degrado non fa dormire sonni tranquilli.

Alla protesta hanno preso parte anche Valter Cangelli, Lino Ricucci e Marco Milazzo, che hanno raccolto le segnalazioni dei cittadini e ribadito la necessità di interventi urgenti. In prima linea la presidente del comitato, Anna Caputo: “Non chiediamo rattoppi temporanei, ma un intervento strutturale definitivo”.

I cittadini: “Servono lavori”

Dal comitato E/4 arriva quindi un appello chiaro: avviare nel più breve tempo possibile lavori di sistemazione complessiva della pavimentazione. In caso contrario, i cittadini non escludono nuove iniziative di mobilitazione per mantenere alta l’attenzione sul problema.