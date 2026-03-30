Moncalieri, Il Real Collegio Carlo Alberto riapre con la cultura

Per uno dei luoghi più affascinanti e simbolici di Moncalieri si apre un nuovo capitolo. Dal 1° aprile al 30 novembre il Real Collegio Carlo Alberto sarà gestito da PRS Srl Impresa Sociale, realtà torinese attiva nella produzione culturale e nell’organizzazione di eventi e mostre d'arte, già ideatrice e organizzatrice di Paratissima.

L'accordo con il Comune e i Padri Barnabiti

Il progetto è reso possibile grazie alla concessione degli spazi da parte dei Padri Barnabiti, proprietari del complesso, e in collaborazione con il Comune di Moncalieri con il quale è stato siglato un protocollo d'intesa, finalizzato alla valorizzazione culturale e alla riapertura al pubblico di uno dei luoghi più simbolici del patrimonio cittadino.

Il Real Collegio Carlo Alberto, fondato nel 1838 per volere di re Carlo Alberto di Savoia e affidato sin dalle origini alla custodia dei Padri Barnabiti, è rimasto a lungo uno scrigno prezioso e poco accessibile, aperto al pubblico solo in occasioni speciali. Un luogo carico di storia, con i suoi affreschi, le sue aule monumentali e il giardino interno, che la città ha sempre percepito come parte della propria identità.

Il successo dell'ultima edizione di Paratissima

Il legame tra PRS e il Real Collegio Carlo Alberto nasce nell’autunno 2025, quando gli spazi del Collegio hanno ospitato la XXI edizione di Paratissima, che ha registrato oltre 18.000 presenze, coinvolgendo non solo il Collegio ma l’intera città grazie a un progetto diffuso che ha portato opere e installazioni anche negli esercizi commerciali e nei luoghi culturali del centro storico.

Un’esperienza che ha visto PRS Srl Impresa Sociale lavorare in stretta sinergia con il Comune di Moncalieri, dimostrando come un progetto culturale diffuso possa generare un impatto positivo sul territorio, attivando il tessuto urbano, coinvolgendo cittadini e realtà locali e creando nuove opportunità di partecipazione.

L’obiettivo oggi è proseguire e ampliare il lavoro già avviato, rafforzando il dialogo con la Città e consolidando il ruolo del Real Collegio Carlo Alberto come luogo di produzione culturale e incontro tra arte, pubblico e territorio, trasformandolo per diversi mesi in un hub culturale aperto.

La soddisfazione del Comune di Moncalieri

“Il Real Collegio Carlo Alberto è uno dei luoghi più identitari di Moncalieri, un patrimonio architettonico e culturale straordinario che merita di tornare a vivere pienamente”, dichiarano il Sindaco di Moncalieri Paolo Montagna e l’Assessora alla Cultura Antonella Parigi. “Dopo la grande risposta di pubblico ottenuta lo scorso anno con Paratissima (che ha portato oltre 18.000 persone tra le sue sale) siamo orgogliosi di sostenere questo progetto di apertura prolungata, affidando a PRS Srl Impresa Sociale la gestione degli spazi. Questo luogo non può restare chiuso: 12.000 metri quadrati nel cuore del centro storico rappresentano una risorsa preziosa per tutta la città, per i cittadini e per chi viene a scoprire Moncalieri. La collaborazione con PRS nasce da una sintonia di valori: la cultura come strumento di coesione, come motore di sviluppo e come esperienza accessibile a tutti. Trasformare il Real Collegio in un hub culturale aperto è perfettamente coerente con la visione che stiamo costruendo insieme per Moncalieri”.

Con i suoi oltre 12.000 metri quadrati di spazi, tra sale storiche, aule, scaloni monumentali, volte e giardini, il Real Collegio Carlo Alberto rappresenta uno dei complessi più suggestivi e identitari del centro storico di Moncalieri. Un patrimonio architettonico e culturale che torna così a vivere grazie a una programmazione pensata per valorizzarne la storia e aprirlo nuovamente alla comunità.

L'appuntamento con Liquida Photofestival

Il programma prenderà avvio già nelle prime settimane di attività con Liquida Photofestival. Dal 17 al 19 aprile il Real Collegio Carlo Alberto ospiterà la V edizione del festival di fotografia, con oltre 40 autori in mostra. In autunno gli spazi torneranno inoltre ad accogliere la XXII edizione di Paratissima, in programma durante la settimana dell’Art Week torinese a fine ottobre, confermando il ruolo del Collegio come uno dei luoghi centrali per l’arte sul territorio.