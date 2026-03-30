Ruba su un'auto parcheggiata, la polizia lo rintraccia su un autobus mentre tenta di scappare

Un brasiliano di 23 anni è stato arrestato a Torino con l’accusa di furto aggravato ai danni di un’auto parcheggiata in zona Rebaudengo.

Nei giorni scorsi, durante un normale controllo del territorio, gli agenti della polizia sono stati fermati da un uomo che ha segnalato un furto appena avvenuto su un’auto in sosta. Il presunto responsabile si era poi allontanato salendo su un autobus di linea.

Gli agenti sono intervenuti subito, hanno fermato il mezzo nei pressi di piazza Rebaudengo e hanno individuato il 23enne tra i passeggeri. Dopo averlo fatto scendere e controllato, hanno trovato sotto il suo giubbotto oggetti risultati rubati.

Gli accertamenti hanno chiarito che il giovane aveva rotto il finestrino posteriore dell’auto per entrare e portare via alcuni oggetti all’interno. La proprietaria del veicolo, arrivata sul posto, ha riconosciuto la refurtiva e ha sporto denuncia.

Dalle verifiche è emerso che l’uomo aveva già diversi precedenti di polizia e giudiziari, oltre a essere irregolare sul territorio nazionale e a non aver rispettato precedenti provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.