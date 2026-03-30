Rubava di notte negli uffici: arrestato un 49enne

La polizia di Torino ha arrestato un italiano di 49 anni per tentato furto aggravato.





L'uomo era stato visto con atteggiamento sospetto, in piena notte, all’interno di alcuni uffici in un edificio di Corso Giulio Cesare.

Sulla facciata dell’immobile gli agenti delle volanti hanno notato immediatamente la presenza di diverse vetrate infrante e movimenti sospetti all’altezza del quinto piano. Dopo una bonifica dei primi quattro piani i poliziotti hanno bloccato l'uomo con al seguito due zaini contenenti 3 computer e 2 Ipad, immediatamente riconsegnati al rappresentante della Società vittima del tentativo di furto.