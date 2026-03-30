Marta Del Grandi live all'Hiroshima con Dream Life: "Il mio sogno? Fare questo lavoro" [INTERVISTA]

Marta Del Grandi sarà in tour con il nuovo album “Dream Life” e farà tappa a Torino.

Abbiamo fatto due chiacchiere con la cantante che giovedì 2 aprile si esibirà all’Hiroshima Mon Amour.

“Dream Life” è stata definita una sintesi, per te cosa rappresenta questo nuovo disco?

“Per me è molto positivo che venga intesa come una sintesi. C’è una coerenza, ma si va avanti che è l’obiettivo di chi si esprime nel mondo creativo. C’è una scrittura eclettica. Continuo un discorso iniziato con Selva. Abbiamo cercato dei modi per arrangiare testi per delle foto un po’ più definite, è un disco fotografico non pittorico, in cui definisco un po’ di più i dettagli. Ho imparato molto da questo lavoro, avrei voluto fare questo tipo di progresso, ma alla fine è venuto naturale”.

Per te cosa significa, avere una “Dream Life”?

“Il disco mi è venuto in mente in un periodo in cui facevo sogni vividi. Avevo la sensazione che fossero reali. Dream Life parte da questa sensazione della vita e del sogno. Nel linguaggio comune la una vita da sogno alla fine non è quasi mai quella con il cocktail a bordo piscina, ognuno ha i propri sogni”.

Parlando di sogni, qual è quello che hai nel cassetto?

“Questa vita è molto faticosa e altalenante, però fare questo lavoro è il mio sogno. Poi ogni passo avanti ti porta ad avere una stabilizzazione maggiore, il mio sogno è di fare sempre questa vita in maniera più stabile e poi mi piacerebbe lavorare a una colonna sonora, chissà”.

All’interno del disco ci sono tematiche che parlano di temi attuali come la cura dell’ambiente. Perché questa scelta?

“C’è un brano in particolare Antartica, è un pezzo che parla del cambiamento climatico e del ruolo che abbiamo. È un pezzo in cui parlo di un tema serio, ma sempre in modo sarcastico ed è molto ballabile. Non riuscirei mai a scrivere un brano particolarmente politico, ma non voglio nemmeno non parlarle. Un altro pezzo che parla di attualità è 20 Days of Summer che parla di chi è costretto a emigrare, coloro che non hanno il privilegio di seguire i propri sogni.

La musica dunque ha ancora un ruolo di influenza e cambiamento nella nostra società?

“Voglio sperare che lo possa fare ancora, spesso mi chiedo cosa possiamo fare, se poi è davvero utile. Ci sono persone che hanno un grande seguito e possono farlo. Lo abbiamo visto con il sostegno alla popolazione palestinese. Tanti cantanti famosi hanno preso una posizione chiara, penso che abbiamo smosso molto e anche chi non l’ha fatto, non è passato inosservato”.

Ti esibirai a Torino per la seconda data del tuo tour, che rapporto hai con la città?

“Sono particolarmente fan di Torino, per tanti motivi, tanto che ci ho passato tanto tempo. Mi piace il modo in cui si vive la musica, c’è questa atmosfera vintage della musica, c’è una community che ti sostiene molto. Penso che anche Torino abbia subito brutti colpi, ma ha una vita musicale molto attiva. Sono molto fan di Pietra Tonale con cui ho già lavorato, hanno questo approccio che parte da un racconto personale e poi si sviluppa. Ma poi anche tanti artisti giovani, come Gaia Morelli, è una cantautrice molto particolare. Le auguro una grande carriera”.

Dopo questo album, quali sono i progetti di Marta Del Grandi?

“Non ci sono ancora delle vedute così chiare, ma ho sempre in mente un progetto di fumetti. Porto avanti intanto uno spettacolo audiovisivo con Cecilia Valagussa. Lei fa un’animazione dal vivo con le marionette e io faccio la colonna sonora. Ci dà la possibilità di lavorare anche con i giovani generazioni con cui magari non ho la possibilità di confronto”.