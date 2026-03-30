I commercianti tornano autonomi: nasce una nuova associazione a Perosa Argentina

Il gruppo dei commercianti di Perosa Argentina si distacca dalla Pro loco e fonda una nuova associazione. È nata mercoledì 25 marzo l’‘Associazione Commercianti, Artigiani e Amici di Perosa Argentina’; il presidente è Andrea Ibi, del bed and breakfast La Ciuenda. La prima assemblea, quella in cui sono state nominate le cariche del direttivo ed è stato approvato lo statuto, si è svolta quel giorno al bar Cannone d’Oro, di Roberto Manduco che è il vicepresidente.

“L’associazione commercianti a Perosa Argentina era ferma da anni ma il nostro gruppo continuava a lavorare all’interno della Pro loco. Abbiamo deciso di tornare ad essere autonomi per essere un interlocutore degli enti, a partire da Comune” spiega Ibi.

Il gruppo di commercianti non era quindi rimasto fermo e, all’interno della Pro loco, si era fatto carico di organizzare la Festa della Luna che quest’anno giunge alla terza edizione. “Continueremo a organizzare la festa e il mercatino di Natale, oltre a promuovere lotterie di beneficenza per il territorio” preannuncia il presidente.

Assieme a lui, e a Manduco, nel direttivo ci sono Cristiano Nepote dell’affittacamere Maison Manu (tesoriere), Lara Orso del negozio di articoli per l’infanzia Giullara (segretaria), Giuliana Salvai della galleria d’arte Lilium (addetta alle relazioni e comunicazioni).

I consiglieri sono la sarta Zaira Campioni, Francesca Toppino della cartolibreria, Sara Mercurio organizzatrice dei mercatini dell’usato, Stefano Castagno di Baracche e pulci, Maria Luisa Canale di La Mouliniero, Tiziana Pantorno della caffetteria pasticceria Dolce Amaro e la dentista Valeria Manavella.

L’invito a tesserarsi è rivolto non solo a commercianti e ad artigiani: “L’associazione è aperta anche agli ‘amici’ cioè ai cittadini che svolgono altri lavori ma che vogliono contribuire a sostenere il tessuto commerciale del paese” sottolinea Ibi. Per i commercianti e artigiani la quota associativa è di 15 euro, mentre è di 10 euro per amici e simpatizzanti.

L’’Associazione Commercianti, Artigiani e Amici di Perosa Argentina’ non ha ancora una sede ma per aderire basta chiamare il numero 338 2971763, o scrivere a commercianti.artigiani.perosa@gmail.com.