Venaria, la Reggia corre ai ripari dopo il boom di visitatori: numero chiuso in settimana, prenotazioni nel weekend

Dopo i numeri notevoli di visitatori registrati in questi giorni (50.000 circa turisti da lunedì 24 marzo a ieri) e quelli previsti dalle prenotazioni in corso, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude ha ritenuto opportuno, anche per consentire una migliore fruizione del complesso e visita all’area dei ciliegi nei Giardini, fissare un tetto di ingressi a 10.000 persone al giorno da domani martedì 1° aprile a domenica 6 aprile 2025, con obbligo delle prenotazioni online per sabato e domenica.

Resta confermato l'orario prolungato di apertura dei Giardini fino alle 20.