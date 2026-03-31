Conto alla rovescia per la Maxi Asta di 200 auto su Gobid.it: 24 ore per puntare

Il countdown è iniziato. Entra nel vivo l’operazione che sta rivoluzionando il mercato delle auto usate nel Nord Italia. C’è tempo solo fino alle ore 10:00 di venerdì 10 aprile per iscriversi alla maxi asta online del Tribunale di Torino su Gobid.it, che rimette in circolo 200 vetture multimarca. L’iscrizione non è solo un passaggio formale, ma la condizione necessaria per accedere alla sFida Finale.

Solo chi si sarà registrato entro il termine, infatti, potrà partecipare alla gara telematica. Ǫuando? L’apertura ufficiale dell’asta è fissata per giovedì 16 Aprile alle ore 10:00, per concludersi esattamente il giorno seguente alla stessa ora. Gli iscritti avranno quindi 24 ore di tempo per puntare e aggiudicarsi l’automobile desiderata.

200 opportunità per la mobilità contemporanea a partire da 81€

L’asset oggetto della Liquidazione Giudiziale n. 1/2025 dal Tribunale di Torino si distingue per una provenienza strategica: si tratta di vetture derivanti da autonoleggio con base d’asta a partire da 81€ e modelli di recente immatricolazione (tra il 2019 e il 2024).

Vero cuore dell’asta è la straordinaria varietà dell’offerta, capace di intercettare ogni esigenza, dal pragmatismo urbano al piacere della guida. La selezione risponde in particolare a diverse necessità di trasporto:

Accessibilità multibrand: Oltre 100 tra utilitarie e city-car. Una proposta trasversale che include opportunità con basi d'asta sotto i 1000 €. Soluzioni che offrono una risposta concreta per chi cerca la prima auto o una vettura affidabile per gli spostamenti di ogni giorno a costi contenuti.

EFFicienza e Innovazione green: Una significativa presenza di motorizzazioni ibride e

GPL, pensate per chi necessita soluzioni a ridotto impatto ambientale, puntando sulla

sostenibilità economica sul lungo periodo.

Eccellenza prestige: Il catalogo include berline e SUV dei principali marchi europei, rappresentando l’eccellenza tecnologica del comparto a valori di mercato particolarmente vantaggiosi.

Opportunità per gli operatori automotive: L’asta attira l'attenzione dei professionisti

del settore: titolari di grandi saloni dell’usato, rivenditori, officine e carrozzieri. Questo, in un momento in cui la disponibilità immediata di automobili è un driver Fondamentale del mercato dell’usato



24 ore per puntare

Una volta chiuse le iscrizioni il 10 aprile, i partecipanti dovranno farsi trovare pronti per la sfida finale, in quanto avranno a disposizione una finestra di 24 ore per puntare. L’asta online su Gobid.it si aprirà ufficialmente giovedì 16 aprile alle h 10:00 per concludersi allo scoccare della stessa ora del giorno successivo.



Visione e Partecipazione

Tutte le informazioni dettagliate su come partecipare sono disponibili al sito dedicato alla Maxi Asta Auto del Tribunale di Torino . Tutte le auto possono essere visionate nelle giornate di martedì e giovedì, ore 10-12 e/o 14-16). Per richiedere informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

 +39 02 86 88 2269

inFo@gobid.it

lun-ven: 9:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Oppure, seguendo il processo guidato indicato nell’ apposito link .

Gobid.it è l’high value marketplace dedicato alle aste online di beni mobili di oltre 350 categorie, appartenente a Gobid Group, leading player internazionale del settore.