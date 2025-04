La Palazzina di Stupinigi diventa la 'residenza del green' con Anteprima Floreal

Per il quarto anno consecutivo Anteprima Floreal ospita presso la magnifica Palazzina di Caccia di Stupinigi, residenza sabauda del Comune di Nichelino Patrimonio Unesco, alcuni dei migliori florovivaisti italiani.

Appuntamento da venerdì a domenica

La manifestazione, organizzata da Orticola del Piemonte, venerdì 4 (dalle 10 alle 19.30) sabato 5 e domenica 6 aprile (dalle 9.30 alle 19. 30 entrambi i giorni).

Prologo della manifestazione sarà, nella serata di giovedì 3 aprile sempre alla Palazzina di Stupinigi, “La cena a 10 mani” una cena benefica, organizzata da To Be Events e Orticola del Piemonte, il cui ricavato andrà a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Cinque Chef di prestigio uniranno le loro idee per un’esperienza gastronomica inedita, composta da cinque portate, ciascuna accompagnata da un grande vino selezionato. Lo scorso anno grazie alla cena sono stati raccolti quasi 9.000 euro a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

La tre giorni di Anteprima FLOReal entrerà poi nel vivo, in un tripudio di fiori e piante, per accogliere la Primavera e le sue eccellenze naturali: accanto alle eccellenze florovivaistiche provenienti da tutta Italia, con una maggiore rappresentanza dal Piemonte, si aggiungeranno alcune interessanti realtà artigiane di arredo da giardino, per un totale complessivo di circa 40 espositori: una vera e propria “Anteprima”, in vista delle manifestazioni FLOR e Festival del Verde, che si terranno a maggio a Torino, e FLOReal che si terrà nuovamente alla Palazzina di Caccia di Stupinigi nel mese di ottobre.

Piante, fiori e il trionfo del green

Come sempre molto vasta sarà la selezione in mostra di piante e fiori: rose di ogni tipo e arbusti da bacca, erbacee perenni e graminacee, piccoli frutti e agrumi, piante aromatiche, cactacee e succulente. E ancora piante acquatiche, arbusti australiani, piante tropicali e orchidee, peonie, piante rampicanti, ortensie, piante alpini e molto altro ancora.

Non solo piante ma anche diverse proposte di arredi da giardino come le lampade botaniche artigianali, cuscini per arredo, arredi antichi da giardino e collezioni di oggetti a tema floreale fino a stoffe, ottomane e ceramiche.

Una vera e propria Festa della Natura e della bellezza aperta a tutti coloro che vogliono lasciarsi trasportare dal richiamo della Natura e godersi un momento di relax colorato e profumato a pochi passi dal caotico centro cittadino.

La tre giorni di Anteprima FLOReal vivrà anche di cultura e formazione del verde con Flor Academy, un programma di incontri, laboratori e dibattiti a tema green in compagnia di alcuni dei principali vivaisti presenti alla manifestazione. Tema portante di questa edizione sarà il “Verde Tropicale”: anche a Torino e in Piemonte, infatti, è possibile coltivare le piante tropicali. Durante questa Academy, totalmente gratuita, i vivaisti racconteranno le loro esperienze e suggeriranno le giuste tecniche per coltivare questa tipologia di piante così particolari: dalle tillandsie alla frutta e le spezie tropicali fino alle orchidee tropicali.

L'appuntamento con “Che pianta sei?”

Dai cactus alle passiflore, dalle pareti della Palazzina di Caccia di Stupinigi alle piante del cortile d’onore. In occasione dell’anteprima di Floreal, è in programma domenica 6 aprile, dalle ore 15.45, “Che pianta sei?”, una visita tra le sale alla scoperta delle piante e dei fiori rappresentati e dei loro simboli.

Durante il percorso, oltre ad osservare le numerose specie vegetali presenti, si scopriranno i segni zodiacali a cui le piante sono spesso associate e di cui rispettano le caratteristiche.