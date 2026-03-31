Assedio magrebino al centro di Torino: il tifo algerino sotto il Principi di Piemonte

Assedio nordafricano oggi nel centro dell città. Non sono infatti soltanto le sorti dell’Italia, questa sera, a tenere con il fiato sospeso i torinesi. Mentre gli azzurri del ct Rino Gattuso saranno infatti alle prese con la Bosnia in terra slava, all’ombra della Mole di ospita invece l’amichevole tra Algeria-Uruguay.

Amichevole per modo di dire

Nulla in palio se non l’onore e la soddisfazione della vittoria. Ma per i nordafricani che vivono nel capoluogo piemontese si tratta di un evento imperdibile, che travalica l’aspetto sportivo. È un pezzo di “casa” e di patria che arriva a trovarli dove si sono spostati per cercare fortuna.

Assedio all’hotel

Ecco perché già questo pomeriggio, sotto le finestre dell’hotel Principi di Piemonte in via Gobetti, l’entusiasmo del tifo algerino si è fatto sentire, tra cori e bandiere. Una piccola folla assiepata all’incrocio con via Buozzi.

Chissà se qualche tifoso sarà andato a riservare lo stesso entusiasmo ai sudamericani, ma di certo la forte presenza di algerini in città ha contribuito a far sentire la nazionale africana “in casa”.