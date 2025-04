"Nichelino fertile": ultimi giorni per presentare domanda per gli orti urbani

A Nichelino c'è tempo fino a giovedì 10 aprile per presentare domanda per l’assegnazione di lotti destinati ad orti urbani di nuova generazione presso il complesso “Nichelino Fertile” di viale Matteotti.

Come sono ripartiti i vari lotti

Sono assegnati 11 lotti/orti, così ripartiti:

• n. 1 lotto di 50 mq. da destinarsi a singoli o famiglie residenti a Nichelino da almeno 3 anni, con Isee da € 25.000,01= e fino a € 40.000,00=;

• n. 3 lotti di 50 mq. ciascuno da destinarsi a singoli o famiglie residenti a Nichelino da almeno 3 anni con Isee da € 0,00= a € 25.000,00=;

• n. 6 lotti di 100 mq. ciascuno da destinarsi a singoli o famiglie residenti a Nichelino da almeno 3 anni, con Isee da € 25.000,01= e fino a € 40.000,00=;

• n. 1 lotto di 100 mq. da destinarsi ad associazioni, enti, gruppi anche informali di Nichelino, senza scopi di lucro.

I requisiti per singoli e famiglie

– essere maggiorenni;– essere residenti nel Comune di Nichelino da almeno 3 anni;– essere in possesso di ISEE valido;– non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile o di pertinenze di edifici da destinare a orto nel territorio comunale e nei comuni limitrofi;– non avere posizioni debitorie di qualsiasi tipo nei confronti del Comune di Nichelino.

Requisiti per le associazioni

– essere associazioni, enti, gruppi del territorio con sede in Nichelino o che operano sul territorio comunale;– non avere scopi di lucro;– essere in regola con i rapporti contrattuali/pagamenti con il Comune.

Come poter partecipare

La domanda deve essere presentata tramite gli appositi moduli (allegati A – B – C), disponibili in calce e presso l’Ufficio Welfare e Politiche del Lavoro – Palazzo Torre – Via Del Pascolo 13/A.La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve pervenire al Comune di Nichelino entro le ore 12,00 del giorno 10 aprile 2025 unitamente a copia di documento di identità in corso di validità del richiedente.

Le domande potranno essere consegnate:

– a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Di Vittorio 1, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.15; il martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.30

– tramite PEC inviata a protocollo@cert.comune.nichelino.to.it con scansione formato PDF della domanda sottoscritta e degli allegati.

Ulteriori dettagli sul sito www.comune.nichelino.to.it