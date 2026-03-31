Ricambio a metà nel direttivo Cai Uget Val Pellice

Nuovi ingressi nel direttivo della sezione Val Pellice del Cai Uget. Venerdì 27 sono state rinnovate alcune cariche, quelle in scadenza un anno prima del rinnovo completo del direttivo. “I consiglieri in tutto sono nove: cinque sono stati eletti con me, due anni fa, mentre gli altri quattro erano in carica già da prima e quindi il loro mandato è scaduto quest'anno” spiega Roberto Rigano, presidente della sezione. L'associazione rinnova le cariche dei consiglieri in due momenti diversi per motivi di ordine pratico: “In questo modo, quando si va ad elezioni ogni tre anni, non viene rinnovato tutto il blocco dei consiglieri: quelli entrati in carica l'anno precedente garantiscono la continuità” aggiunge.

Venerdì, Fabrizio Bonifanti e Claudio Pasquet, che hanno deciso di non continuare, sono stati sostituiti da Livio Perlo, al suo primo incarico, e Samuele Revel, consigliere già in passato. Marco Ramotti e Danilo Facelli invece sono stati riconfermati.

Nella sua relazione morale Rigano ha fatto il punto sui progetti già avviati come la convenzione con il Consorzio intercomunale dei servizi sociali del Pinerolese per il servizio di montagnaterapia e la novità del gruppo di escursionismo Seniores, coordinato da Claudio Bertalot, che in un anno ha raddoppiato il numero dei partecipanti. “Ho aggiornato i soci anche sulla procedura di iscrizione dell'associazione al Registro unico nazionale del terzo settore. Voglio portarla a termine prima della scadenza del mio ultimo mandato” annuncia Rigano. Il prossimo anno infatti lui non potrà più essere rieletto perché ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi.