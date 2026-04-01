Moncrivello e Regaldi, aperti i bandi per gli impianti sportivi

Al via le domande per l’assegnazione degli spazi sportivi nell’ambito dell’iniziativa estiva “In estate sportivamente ci 6”, promossa dalla Circoscrizione 6.

Con un avviso pubblico, l’amministrazione circoscrizionale mette a disposizione due strutture del territorio: il Palazzetto Moncrivello (via Moncrivello 8) e l’impianto da calcio Impianto Regaldi (via Monteverdi 4).

Il periodo di utilizzo varierà a seconda delle strutture: il Palazzetto Moncrivello sarà disponibile dall’11 giugno al 9 settembre 2026, mentre l’impianto Regaldi potrà essere utilizzato dall’11 giugno al 14 agosto.

Le associazioni e i soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura esclusivamente online, accedendo tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) alla piattaforma del Comune di Torino. Le domande potranno essere inviate a partire dal 30 marzo e fino al 20 aprile 2026, termine ultimo fissato per la partecipazione.

Tutti i dettagli del bando sono consultabili nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito istituzionale della Città di Torino. L’iniziativa rientra tra le attività estive pensate per promuovere lo sport e l’aggregazione nei quartieri, offrendo opportunità di utilizzo degli spazi pubblici durante i mesi più caldi.