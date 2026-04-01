Castelli Aperti, al via la 31esima edizione dell'iniziativa che apre le porte delle residenze storiche

Il fascino della storia, la bellezza dell’arte e il patrimonio culturale del Piemonte tornano protagonisti con la nuova edizione di Castelli Aperti, l’attesa rassegna che, giunta alla sua trentunesima edizione e in occasione delle festività pasquali, invita il pubblico a scoprire le più belle dimore storiche distribuite su tutto il territorio regionale.
Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo segnano l’avvio della stagione 2026, offrendo a visitatori e turisti l’opportunità di vivere un viaggio unico tra castelli, ville, giardini, palazzi storici, torri, musei e residenze d’epoca. Un patrimonio diffuso che racconta secoli di storia, tradizioni e arte, immerso nei paesaggi suggestivi del Piemonte.
L’iniziativa, ormai consolidata e apprezzata a livello nazionale e internazionale, propone un ricco calendario di aperture, visite guidate, eventi culturali e attività pensate per tutte le età. Dalle colline del Monferrato alle Langhe, passando per il Canavese e il Biellese, ogni dimora custodisce storie affascinanti e tesori artistici pronti a essere scoperti.
Castelli Aperti è una rassegna patrocinata dalla Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Città metropolitana di Torino.
Per chi desidera trascorrere le festività immerso nella storia e nella bellezza, il territorio metropolitano offre numerose aperture straordinarie. Ad Agliè, gli amanti della letteratura possono visitare Villa Il Meleto, la celebre Casa Museo di Guido Gozzano. La villa sarà accessibile sia a Pasqua che a Pasquetta, con orario 9:00-12:30 e 14:00-19:00. Spostandosi verso Arignano, il Castello Quattro Torri propone uno "Speciale Pasquetta". Oltre alle visite guidate delle 11:00 e delle 15:00, gli ospiti avranno la possibilità di godersi il parco dalle 11:00 alle 17:00 per picnic e passeggiate. A Caravino, il maestoso Castello e Parco di Masino accoglierà i visitatori in entrambe le giornate di festa dalle 10:00 alle 18:00, con l'ultimo ingresso consentito alle 17:00. A Piossasco, la domenica di Pasqua sarà possibile scoprire Casa Lajolo. La dimora aprirà i suoi battenti dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00, offrendo una visita con audioguida che comprende il giardino, l'orto-giardino e gli interni storici. Per chi cerca un'esplosione di colori, il Castello di Pralormo rappresenta una tappa obbligatoria. In occasione della nota manifestazione "Messer Tulipano", il castello sarà aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10:00 alle 18:00. Infine, a San Secondo di Pinerolo, il Castello di Miradolo aprirà i suoi cancelli in entrambi i giorni festivi dalle 10:00 alle 18:30. Ingresso su prenotazione, contattando la Fondazione Cosso all’indirizzo prenotazioni@fondazionecosso.it