Castelli Aperti, al via la 31esima edizione dell'iniziativa che apre le porte delle residenze storiche

Il fascino della storia, la bellezza dell’arte e il patrimonio culturale del Piemonte tornano protagonisti con la nuova edizione di Castelli Aperti , l’attesa rassegna che, giunta alla sua trentunesima edizione e in occasione delle festività pasquali, invita il pubblico a scoprire le più belle dimore storiche distribuite su tutto il territorio regionale. Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo segnano l’avvio della stagione 2026 , offrendo a visitatori e turisti l’opportunità di vivere un viaggio unico tra castelli, ville, giardini, palazzi storici, torri, musei e residenze d’epoca. Un patrimonio diffuso che racconta secoli di storia, tradizioni e arte, immerso nei paesaggi suggestivi del Piemonte.

L’iniziativa, ormai consolidata e apprezzata a livello nazionale e internazionale, propone un ricco calendario di aperture, visite guidate, eventi culturali e attività pensate per tutte le età. Dalle colline del Monferrato alle Langhe , passando per il Canavese e il Biellese , ogni dimora custodisce storie affascinanti e tesori artistici pronti a essere scoperti.