Via Anglesio si trasforma in una grande ludoteca: torna la “Festa della Fenice”

Tra dadi, carte e storie condivise prendono forma relazioni, passioni e nuove comunità. È questo lo spirito della “Festa della Fenice”, l’evento organizzato da La Compagnia della Fenice, in programma domenica 31 maggio 2026, dalle 10 alle 19, in via Anglesio 25. Una giornata aperta al pubblico e a partecipazione gratuita per celebrare i sette anni di attività dell’associazione.

Il tema scelto per questa edizione, “I Sette Samurai”, richiama simbolicamente il percorso compiuto: sette anni di crescita, esperienze e legami costruiti attorno al gioco come occasione di incontro e condivisione. L’evento si rivolge sia a chi già conosce la realtà associativa sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta.

Durante la giornata sarà possibile partecipare a dimostrazioni e partite di giochi da tavolo, di ruolo e di miniature, guidate dai volontari insieme a diverse realtà del territorio, tra cui La Pentola del Drago, Il Dado Caotico, Il Fortuna Dado, Perludo, Dragonlans e Terre Selvagge. In programma anche tornei ufficiali di Ticket to Ride e PitchCar, riconosciuti da Board Italian Gamers.

Spazio anche a inclusione e sperimentazione. Saranno presenti i tavoli del progetto Donne Exempla®, in collaborazione con l’Educatorio della Provvidenza, e le attività dell’Associazione Samuele Frola. Non mancheranno un workshop di origami aperto a tutti e un’area dedicata al gioco del Go, curata dal TorinoBaduk Go Club.

Particolare attenzione sarà riservata agli autori emergenti, con un’area dedicata a prototipi e nuove idee gestita dal collettivo La Taverna del Lupo. Tra i progetti presenti: Remixers, Testini, Violet Blend, Obert e Borro. A completare l’iniziativa, un’area vendita gestita da Distretto Nove e uno spazio food nelle immediate vicinanze, pensati per rendere l’esperienza ancora più accessibile e condivisa.

Con la “Festa della Fenice”, l’associazione rinnova il proprio impegno nel promuovere il gioco come strumento educativo e sociale, capace di mettere in relazione persone diverse e generare occasioni di incontro sul territorio.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.