“Confini”, torna il concorso fotografico per giovani talenti

Un muro, una strada, uno sguardo. A volte basta poco per capire che un confine non è solo qualcosa che divide, ma anche un punto da cui ripartire. È da questa idea che nasce la seconda edizione di “Confini”, il concorso fotografico dell’Associazione Samuele Frola rivolto agli studenti delle scuole superiori e delle università.

L’iniziativa invita i giovani a confrontarsi con un tema aperto e personale, lasciando spazio a interpretazioni diverse: il confine come limite, passaggio o possibilità. Attraverso la fotografia, i partecipanti sono chiamati a raccontare il proprio punto di vista e a trasformare un’esperienza individuale in un racconto visivo capace di dialogare con gli altri. Il concorso è a partecipazione gratuita e resterà aperto fino al 20 aprile 2026.

Il progetto si inserisce nel percorso dell’Associazione Samuele Frola, nata per custodire e sviluppare i valori e le idee di Samuele Frola. L’associazione lavora a stretto contatto con i giovani, offrendo supporto nei momenti di difficoltà, accompagnandoli nella ricerca di serenità e creando occasioni concrete per valorizzarne il talento. Allo stesso tempo, promuove iniziative di sensibilizzazione su temi attuali, con l’obiettivo di stimolare interesse e consapevolezza.

In questo contesto, “Confini” rappresenta uno spazio di espressione accessibile e diretto, in cui la fotografia diventa strumento di racconto e di crescita. Un’opportunità per mettersi alla prova e dare forma, attraverso un’immagine, al proprio modo di vedere il mondo.

Sono previsti premi per i primi tre classificati, sotto forma di buoni acquisto per materiale fotografico: 400 euro al primo classificato, 200 euro al secondo e 100 euro al terzo.

Per partecipare è necessario consultare il regolamento e completare l’iscrizione attraverso il sito www.associazionesamuelefrola.org.