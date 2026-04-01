Messer Tulipano: Pasquetta per i più piccoli con la “Caccia alle uova” e laboratori creativi

In occasione di Messer Tulipano e della Pasqua, il Castello di Pralormo propone un ricco calendario di appuntamenti dal 3 all’8 aprile, pensati per adulti e bambini, tra creatività, natura e benessere.

Caccia alle uova e laboratori per i più piccoli

Anche quest’anno a Pasquetta non mancherà la tradizionale “Caccia alle uova” dedicata ai più piccoli! Questa iniziativa, dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni, è uno degli appuntamenti più amati di Messer Tulipano. Lunedì 6 aprile, dopo la prenotazione all’infopoint del Castello, per l’intera giornata i piccoli partecipanti potranno avventurarsi nel viale degli animali del bosco alla ricerca delle uova nascoste.

Sabato 4 e domenica 5 aprile, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18, si terranno laboratori creativi per bambini a tema pasquale, per creare un piccolo ricordo della giornata, da portare a casa.

SOLOFIORI - Acquerello e Benessere

A seguire, venerdì 3 aprile dalle 10 alle 12, si terrà il workshop “Acquerello e benessere” condotto da Marcella Pralormo: un laboratorio in natura per trasmettere il profondo benessere della tecnica dell’acqua con il colore. Marcella insegna a principianti e anche a chi sa già dipingere ad acquerello e desidera imparare un metodo nuovo, come creare un dipinto in pochi minuti, con una tecnica a macchia, fresca, veloce, rilassante e semplice. La pratica inizia con un esercizio meditativo di rilassamento e radicamento. Nel corso del workshop si imparano segreti sui colori e sul loro significato e storia. Il workshop è su prenotazione, scrivendo all’email messertulipano@gmail.com.

SOLOFIORI - Dimostrazione artistica sulle orchidee

Sabato 4 aprile, dalle 11 alle 13, Lorenzo Dotti terrà una dimostrazione in cui dipingerà orchidee selvatiche tratte dal suo nuovo “Orchidee del Piemonte”. Uscito nel mese di marzo, il libro è una guida illustrata di Lorenzo Dotti e Amalita Isaja con disegni e tavole acquerellate per riconoscere le 90 entità di orchidee spontanee attualmente conosciute in Piemonte. La dimostrazione sarà fruibile da tutti i presenti in possesso del biglietto d’ingresso a “Messer Tulipano”.

SOLOFIORI - Visita meditativa alla mostra

Mercoledì 8 aprile, dalle ore 18.30 alle 20.30, si terrà una visita meditativa immersiva della mostra SOLOFIORI. Un’esperienza per far godere le opere d’arte in profondità, esplorando significati, simboli e colori, per comprendere le opere e i loro messaggi intimi, che sono di conforto e di cura per l’anima. Marcella Pralormo, curatrice della mostra, si occupa da anni di progetti di Arte e Benessere in cui trasmette il valore dell’arte attraverso meditazioni immersive grazie alla sua conoscenza della storia dell’arte e dei colori, della meditazione e tanto altro. Un appuntamento per chi ama stare in silenzio a contemplare l’arte in piccoli gruppi. Dopo la prima ora di percorso, si terrà un aperitivo con drink e stuzzichini, durante il quale si potrà socializzare e chiacchierare. Per prenotarsi è necessario scrivere all’email messertulipano@gmail.com.