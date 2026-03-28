La Città metropolitana festeggia gli 80 anni del voto alle donne con ‘l’archivio del ciabattino’

“Per rispondere a tutte le richieste è stato fatto una copia della mostra, così ne girano due in parallelo”. Il pancalierese Franco Senestro riassume con questa frase il successo dell’iniziativa della Città metropolitana di Torino, di cui lui era dipendente. Il settore comunicazione, guidato da Carla Gatti, in occasione della ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne, ha pensato di riproporre la mostra realizzata nel 2016, che conta su 12 pannelli (70x100 - 6 verticali e 6 orizzontali) in forex, in forma itinerante, nei Comuni della Provincia.

Gli scatti sono quelli della Gazzetta del Popolo, realizzati ai seggi il 2 giugno 1946, archivio custodito dalla famiglia Senestro con il progetto ‘La Bottega del Ciabattino’, in onore del papà Giovanni, conosciuto come il ‘ciabattino partigiano’.

Alcuni scatti dell’archivio sono stati usati anche per ricostruire certe scene del film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora domani’.

“La risposta dei Comuni è stata importante e Anna Randone, del settore Comunicazione della Città metropolitana, sta organizzando tutte le esposizioni – conclude Senestro –. Abbiamo prenotazioni fino a maggio del prossimo anno, e in estate sono previste due uscite fuori provincia: a Novara e nel Verbano Cusio-Ossola”.