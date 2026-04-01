Piscina Franzoj, stop alle attività per Pasqua

Sospensione temporanea delle attività alla piscina Franzoj di strada Antica di Collegno 211 in occasione delle festività pasquali. L’impianto interromperà corsi e attività sportive da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile compresi.
Durante questo periodo, tuttavia, sarà comunque garantita un’apertura parziale in due giornate: giovedì 2 aprile e martedì 7 aprile la piscina resterà accessibile esclusivamente per il nuoto libero, con orario speciale dalle 12 alle 17.
La misura rientra nella gestione delle chiusure festive degli impianti sportivi cittadini, con una riduzione dei servizi ma la possibilità per gli utenti di continuare a utilizzare le vasche, seppur con modalità limitate.
Le attività riprenderanno regolarmente al termine della pausa, secondo il calendario ordinario.