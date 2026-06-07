Parco della Tesoriera, torna a zampillare la fontana dopo la fine dei lavori

Una piccola ma significativa “sorpresa” per i frequentatori del parco della Tesoriera: la fontana ornamentale è tornata in funzione, segnando di fatto il completamento dell’ultima fase degli interventi di riqualificazione dell’area verde. A raccontarlo è una residente che, passando dal parco nei giorni scorsi, ha notato il ritorno dell’acqua in movimento dopo la conclusione del cantiere.

Un segnale atteso che si inserisce nella più ampia conclusione dei lavori finanziati con fondi Pnrr, che hanno interessato uno dei parchi storici più frequentati della città. Al pari del Rignon.

La fine del cantiere e la riapertura completa del parco

Come già annunciato nei giorni scorsi, i lavori al parco della Tesoriera sono giunti al termine e dal 2 giugno l’intera area verde è tornata pienamente accessibile al pubblico.

Le ultime recinzioni di cantiere sono state rimosse dopo la fase di attecchimento del nuovo manto erboso, con la riapertura completa del parco e della biblioteca civica musicale “Andrea della Corte”, ospitata all’interno della settecentesca Villa Sartirana.

Un intervento Pnrr tra verde, vialetti e servizi

La riqualificazione ha interessato in modo diffuso l’intero comparto del parco. Gli interventi hanno riguardato la rigenerazione dei prati, il recupero delle aiuole, la sistemazione delle alberature e la messa a dimora di nuovi alberi.

Rinnovati anche i vialetti con pavimentazioni drenanti, insieme ai servizi igienici e all’area giochi, già fruibile nei giorni precedenti la riapertura completa. L’area cani è stata ampliata, mentre accanto alla biblioteca è stato realizzato uno spazio dedicato alla lettura all’aperto.

È stato inoltre adeguato e riattivato l’impianto di irrigazione, elemento centrale per la manutenzione del nuovo assetto verde del parco.

La fontana torna a funzionare: il segnale più atteso

Tra gli interventi conclusivi figurava anche il restauro e la riattivazione della fontana ornamentale, che nelle ultime settimane era rimasta temporaneamente spenta per consentire il completamento delle lavorazioni.