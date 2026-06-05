“Welcome to Porco Dora”: un maialino gigante nel parco simbolo della street art torinese

Un gigantesco maialino rosa che grida “Maialino Liberoooo!” è la nuova installazione che campeggia all’ingresso di parco Dora. Si tratta dell’opera “Welcome to Porco Dora” dell’artista torinese Mrfijodor, realizzata per Street Opera Jam in collaborazione con Graffgo Magazine.

Un intervento di grandi dimensioni - circa 5 metri per 15 - che sta attirando l’attenzione di visitatori, appassionati di street art e frequentatori abituali del parco, confermando ancora una volta parco Dora come uno degli spazi più iconici e discussi della città.

Un simbolo ironico per raccontare il parco

L’opera gioca sul nome stesso del parco e sull’immaginario legato al maiale, trasformato qui in figura simbolica e provocatoria. Dietro l’apparente ironia, l’installazione propone una riflessione sul significato di parco Dora come spazio pubblico aperto, condiviso e costantemente ridefinito da chi lo attraversa.

Il maialino, che accoglie i visitatori con un grido di libertà, diventa così una metafora della natura inclusiva del parco e della sua capacità di ospitare identità, pratiche e culture differenti.

Parco Dora come spazio plurale della città

Tra le strutture delle ex acciaierie convivono quotidianamente mondi diversi: writer, skater, famiglie, sportivi, musicisti, fotografi e comunità straniere che utilizzano gli spazi verdi come luogo di incontro.

Non è raro, infatti, assistere a partite di cricket organizzate dalla comunità asiatica o a eventi culturali e musicali che trasformano il parco in un grande palcoscenico urbano. Una dimensione plurale che rappresenta uno dei tratti distintivi del parco Dora e che lo rende uno dei principali esempi di rigenerazione urbana della città.

Il paradosso dello spazio conteso

Secondo la lettura proposta dall’artista, il parco vive anche un paradosso: così come “del maiale non si butta via nulla”, allo stesso modo parco Dora sembra essere continuamente “scomposto” e reinterpretato da chi lo frequenta.

C’è chi lo vive come regno della street art, chi come area sportiva, chi come spazio per eventi e grandi manifestazioni, e chi semplicemente come luogo di passeggio.