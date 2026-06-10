Gru eterna, parte la raccolta firme: “E’ ora di smantellarla”

Non sembra avere mai fine la vicenda della gru presente nel cortile tra via Miglietti e via Industria 71, nel quartiere San Donato. Nei giorni scorsi la Lega ha promosso una raccolta firme per chiedere al Comune di Torino la rimozione della struttura, installata nell'area ormai da circa quarant'anni.

L'iniziativa si è svolta al mercato di piazza Barcellona, dove il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando, ha incontrato residenti e commercianti raccogliendo adesioni alla petizione.

"Una presenza che incombe sul quartiere"

Secondo Morando, la vicenda rappresenta uno dei casi irrisolti più longevi della zona. "La gru di via Miglietti è una presenza che da 40 anni incombe sul San Donato. Le ingiunzioni di smantellamento emanate dal Comune negli anni non sono mai state attuate", ha dichiarato il consigliere leghista.

Da qui la richiesta rivolta all'amministrazione comunale di dare seguito ai provvedimenti già adottati e procedere con la rimozione definitiva del manufatto. "Quale altra gru trova lavoro per quarant'anni nello stesso punto?", ha aggiunto Morando durante la raccolta firme.

Le preoccupazioni dei residenti

Nonostante le rassicurazioni fornite, la presenza della gru è stata più volte oggetto di segnalazioni e discussioni in Circoscrizione 4. Nel corso degli anni i residenti, preoccupati per la sua permanenza prolungata all'interno del quartiere, hanno chiesto più volte lumi sulle condizioni di stabilità della struttura.