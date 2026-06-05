Faab Festival porta arte, botteghe e laboratori tra le vie di Borgo Campidoglio

L’iniziativa nasce dall’esperienza maturata durante la mostra “IN_DIA_LOGO / DIA_IN_LOGO” del 27 e 28 Settembre 2025, che ha dato l’opportunità di osservare da vicino la vita quotidiana del Borgo Vecchio Campidoglio. Il progetto si configura come un evento culturale volto ad attivare e sostenere le attività locali. L’obiettivo è quello di costruire una rete territoriale in sinergia con le botteghe artigiane, valorizzando la creatività e il saper fare locale. Da questa visione prende forma il “FAAB Festival” nel Borgo Campidoglio, in particolare in via Fiano. L’evento rappresenta l’inizio di un percorso destinato a diventare un filo conduttore per le successive mostre Dialoghi, previste nei mesi di Giugno e Settembre. Il Festival proseguirà inoltre con cadenza mensile, svolgendosi il secondo sabato dei mesi di Luglio, Ottobre, Novembre e Dicembre.

Le giornate prevedono la valorizzazione del fronte delle botteghe attraverso l’allestimento di piccoli spazi accoglienti, arredati con sedie, tavoli ed elementi decorativi, favorendo momenti di incontro e dialogo tra cittadini. Parallelamente verranno organizzati workshop artigianali, artistici e laboratori partecipativi che animeranno via Fiano pensati per coinvolgere attivamente il pubblico. I workshop e i laboratori saranno organizzati dagli studenti dell’Accademia Albertina di Belle arti di Torino del corso di Pittura del Professore Giuseppe Leonardi.

Nell’ambito del FAAB Festival, prende vita anche Temporaric Space, un piccolo spazio espositivo situato in via Fiano 14, concesso temporaneamente all’associazione da un nostro socio artigiano. Temporaric Space nasce per sostenere la creatività emergente con l’obiettivo di offrire una vetrina concreta ai giovani artisti. Un ambiente intimo e versatile, dove pittura, scultura e altre forme d’arte dialogano con il territorio e con la tradizione artigiana. Sotto la curatela di Giulia Monteleone.

ZipArt collabora con l’Associazione Cultural Way, un'agenzia di guide turistiche, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione e favorire la scoperta del borgo e dei lavori dei giovani artisti, anche da parte di visitatori esterni. Inoltre, lavora in rete con altre realtà del territorio come il Circolo Scacchistico Alfieri, Ecoborgo, Le petites madeleines, Duepigrecoerre, Ponte per l’Arte e altre associazioni di volontariato culturale inserite dentro il contenitore UNI.VO.C.A. - Unione Volontari Culturali Associati.