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Basket under 14: torna il torneo “Insieme Kolbasket”

Dal 2 al 4 aprile alla Cupola de Panis, protagonisti giovani talenti da tutta Italia

Cupola de Panis

Dal 2 al 4 aprile 2026, presso la Cupola de Panis di via Sansovino 150, la Circoscrizione 5 ospiterà la quarta edizione del torneo di basket maschile under 14 “Insieme Kolbasket”. L’evento, ormai consolidato nel panorama giovanile piemontese, vede la partecipazione di squadre provenienti anche da fuori regione, confermando il suo crescente valore tecnico. Nonostante la qualità sportiva in continua crescita, il torneo mantiene una forte vocazione sociale e aggregativa: gli organizzatori puntano a creare un ambiente disteso e amichevole, dove ragazzi, allenatori e famiglie possano incontrarsi al di fuori del contesto competitivo tradizionale. Con il patrocinio della Circoscrizione 5, l’evento si conferma non solo come un’occasione di sport, ma anche di scambio, educazione e socialità per le nuove generazioni di cestisti piemontesi e non solo.

Redazione

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