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Aurora / Vanchiglia | 01 aprile 2026, 10:22

Piscina Colletta chiusa per Pasqua: stop alle attività fino all’8 aprile

Sospesi i corsi e il nuoto libero per sei giorni

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Chiusura temporanea per la piscina Colletta di via Ragazzoni in occasione delle festività pasquali. L’impianto resterà infatti chiuso al pubblico da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 compresi.

La comunicazione arriva come avviso ufficiale rivolto agli utenti e agli iscritti ai corsi: durante questo periodo tutte le attività sportive e ricreative saranno sospese. La riapertura è prevista per mercoledì 8 aprile, quando riprenderanno regolarmente sia il nuoto libero sia i corsi programmati.

Si tratta di una chiusura legata esclusivamente alle festività di Pasqua, come avviene tradizionalmente per molti impianti sportivi cittadini.

Redazione

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