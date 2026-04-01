Piscina Colletta chiusa per Pasqua: stop alle attività fino all’8 aprile

Chiusura temporanea per la piscina Colletta di via Ragazzoni in occasione delle festività pasquali. L’impianto resterà infatti chiuso al pubblico da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 compresi.

La comunicazione arriva come avviso ufficiale rivolto agli utenti e agli iscritti ai corsi: durante questo periodo tutte le attività sportive e ricreative saranno sospese. La riapertura è prevista per mercoledì 8 aprile, quando riprenderanno regolarmente sia il nuoto libero sia i corsi programmati.

Si tratta di una chiusura legata esclusivamente alle festività di Pasqua, come avviene tradizionalmente per molti impianti sportivi cittadini.