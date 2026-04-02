Andrea Pisani a Torino per la doppia presentazione in sala del film “Cena di Classe”

Il torinese Andrea Pisani torna in città per una doppia presentazione del film "Cena di classe di cui è protagonista". L’attore introdurrà lo spettacolo di questa sera alle 20 al Reposi e quello di domani, venerdì 3 aprile delle ore 19.30 al Massaua Cityplex.
La commedia "Cena" di Francesco Mandelli vede tra i protagonisti anche Beatrice Arnera, Hebert Ballerina e Nicola Nocella.
La trama
Un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova dopo diciassette anni per il funerale di un vecchio amico. Complice l’alcol e un vecchio video dimenticato, entrano nottetempo nella loro vecchia scuola per rivivere la magia di quell’età. Ma una semplice rimpatriata si trasforma presto in un’avventura da codice penale.